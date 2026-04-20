Lidia González 20 ABR 2026 - 17:27h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y Lester Duque se recriminan algunos aspectos de su relación

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Patri Pérez se ha enfrentado a un capítulo en el que se ha sincerado como nunca sobre su actual relación con el padre de sus hijos y algunas confidencias no han sido del todo de su agrado. Después de hablar de la dura pérdida de su abuelo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa un aspecto negativo de su relación con Lester Duque. Sin embargo, esta transparencia de la catalana no ha sido bien recibida del todo y terminan discutiendo por todo lo alto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que se han dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A pesar de que comenzaban el capítulo abriéndose en canal como nunca, lo cierto es que Patri le ha recriminado al canario algo que no le gusta sobre su relación y su reacción no se ha hecho esperar: “Nos estamos yendo del tema”. Aunque Lester ha intentado redirigir la conversación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, aseguraba: “Eso no lo has valorado”.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez habla del complicado momento que atraviesa su relación con Lester Duque

“Podemos ir por ahí, si quieres”, respondía el creador de contenido y añadía: “Te arrepientes de la falta de organización que tienes por no tener comunicación conmigo”. Cansado de las recriminaciones de su pareja, sentenciaba: “No inventes”. Por su parte, Patri, que ha tomado una drástica decisión sobre su relación, cuenta todos los detalles sobre lo que menos le gusta de su situación actual.

Lester Duque se declara como nunca a Patri Pérez

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez acude a un estudio de tatuajes para tatuarse la cara de Lester Duque en el brazo

A pesar de los tensos momentos que ha vivido la pareja, Lester Duque ha querido dejar todo ello atrás y se declara como nunca a Patri Pérez. El creador de contenido ha admitido que tiene una “coraza” y que le cuesta mostrar sus sentimientos, pero ha dado el paso de abrirse en canal para que la catalana sepa lo que realmente siente por ella. Después del duro año que han tenido, la pareja se confiesa como nunca y se sinceran sobre el punto en el que se encuentran en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!