Lidia González 09 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra la elección de la imagen de referencia y la zona para su tatuaje

Patri Pérez ha dado un paso muy importante que ha querido mostrar a todos sus seguidores y ha decidido grabarlo todo. Después de hacer cuentas y descubrir el dineral que se gasta al mes, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ acude a un estudio de tatuajes para tatuarse la cara de Lester Duque en el brazo. La creadora de contenido ha mostrado cuál ha sido la reacción del padre de sus hijos al ver el tatuaje que se ha hecho. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

“Me estoy agobiando, no sé dónde me he metido”, aseguraba la catalana antes de entrar en el estudio. Acompañada por un ilusionado Lester, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha revelado lo máximo que ha cobrado por una campaña publicitaria, se sienta junto a la tatuadora y enseña el proceso que ha seguido: la elección de la imagen de referencia, el recorte, la impresión…

“Es muy grande”, comenta perpleja al ver cómo quedaría el tatuaje en la zona que ha elegido. “Sales muy guapo”, asegura la creadora de contenido bajo la ilusionada mirada de Lester Duque. “Esto no me lo puedo creer”, se sincera.

Lester Duque reacciona al tatuaje que se ha hecho Patri Pérez

Una vez finalizado el proceso, Patri Pérez no ha podido esperar un segundo para enseñarle el resultado final a Lester Duque. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona al tatuaje final que se ha hecho la influencer y no duda en opinar sobre él: “Es super bonito”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!