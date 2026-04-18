Antía Troncoso 18 ABR 2026 - 13:06h.

La madre de Sofía Suescun vive uno de los momentos más difíciles de su vida: "Acaba de fallecer mi Tila"

Maite Galdeano acude al hospital a una biopsia de médula por su cáncer en la sangre: "La medicación se ha hecho resistente"

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Maite Galdeano sufre una dura pérdida. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha sufrido un durísimo revés: su perrita, Tila, ha fallecido. Un momento muy difícil para ella sobre el que se ha desahogado en sus redes sociales, donde ha compartido las imágenes de sus últimos momentos junto a su mascota. Un momento desgarrador que ha acompañado con unas emotivas palabras de despedida a su fiel compañera.

Hace una semana desde que la de Pamplona, de 56 años, comunicaba a sus seguidores que se estaba preparando para afrontar la dolorosa pérdida de su perrita, ya que estaba perdiendo sus capacidades cognitivas y apagándose poco a poco. Entre lágrimas, por este duro trance que estaba viviendo, Maite hacía una dura confesión:

"Me quiero ir con ella. "El desbrozamiento de alma que dejan es brutal. No sé si lo voy a superar". Y es que Tila, fue para la televisiva un apoyo fundamental durante su distanciamiento y posterior ruptura total con su hija, Sofía Suescun. Tristemente, su perrita ha fallecido este viernes, 17 de abril, debido al cáncer metastásico que padecía y que se había extendido por todo su riego sanguíneo.

El durísimo último adiós de Maite Galdeano y su perrita Tila

Días antes, Maite Galdeano reflexionaba en sus redes sociales sobre la responsabilidad de cuidar a un animal hasta sus últimos momentos: "Ellos ponen la fecha de cuando los tenemos que llevar a la inyección del arcoíris. Nunca queremos, pero la hora siempre llega. Hay que estar hasta el último momento con ellos para despedirlos como se merecen", tal y como ha hecho ella.

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Llegado el momento, Maite Galdeano ha compartido las imágenes de la devastadora despedida con Tila, donde se mostraba profundamente afectada mientras abrazaba a su perrita y le dedicaba unas últimas palabras llenas de amor: "No te preocupes mi amor, vas a ir al cielo de los perritos. No vas a tener dolores, cariño, ¿vale? Y espérame que el día que yo vaya quiero que salgas la primera. Te amo por siempre cariño".

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"Acaba de fallecer mi Tila", ha escrito la madre de Sofía Suescun, que se dio a conocer en la casa de 'Gran Hermano', junto a una fotografía junto a su perrita en sus últimos momentos. Asimismo, la televisiva compartía otra publicación con el siguiente mensaje: "Espérame en el cielo de los perros y gatos y solo animales. Te amamos, Tila".

"No encuentro sentido a la vida sin ti"

Completamente destrozada, Maite Galdeano ha recordado el momento en el que Tila llegó a sus vidas, compartiendo una imagen en la que sale junto a sus hijos, Cristian y Sofía Suescun, y su yerno, Kiko Jiménez, con los que ya no tiene ningún tipo de contacto. Además, la de Pamplona lanzaba un dardo a su hija al mostrar una foto de Tila con uno de los perros de Sofía: "Te arrancaron de tu hija, y no pudiste superarlo. Has sido la mejor".

Del mismo modo, la televisiva se ha sincerado sobre lo complicado que va a ser para ella afrontar este duro golpe: "Me elegiste a mí desde el principio, y por eso no te puedo olvidar. No encuentro sentido la vida sin ti. Esto es muy duro para mi", han sido las palabras que Maite le ha dedicado a su perrita, Tila.