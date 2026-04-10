Lorena Romera 10 ABR 2026 - 14:12h.

La madre de Sofía Suescun sufre un durísimo revés: "No sé si lo voy a superar"

Maite Galdeano acude al hospital a una biopsia de médula por su cáncer en la sangre

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Maite Galdeano está haciendo frente a uno de los momentos más duros de toda su vida. La de Pamplona, de 56 años, que se dio a conocer en 'Gran Hermano', está utilizando su perfil de Instagram para desahogarse en esta etapa de profunda pena. La madre de Sofía Suescun se prepara para la dolorosa pérdida de Tila, que está perdiendo sus capacidades cognitivas y se apaga poco a poco. Una muerte que sería desgarradora para la influencer, que ya habla de "irse con ella".

Con el rostro visiblemente cansado y la voz quebrada por el doloroso trance que está viviendo, la televisiva ha confesado que lleva "todo el día llorando" ante el evidente deterioro de su compañera más fiel. Maite Galdeano se apoyó incondicionalmente en Tila a raíz del distanciamiento con su hija, por lo que ha sido su pilar fundamental en estos delicados años.

Según ha explicado la pamplonesa, el estado de salud de su mascota es crítico, ya que padece un cáncer metastásico que se ha extendido por todo su riego sanguíneo. Los síntomas de este avance son ya inevitables y dolorosos de presenciar, pues la perrita "camina muy despacio y cabizbaja, se mete debajo de la mesa mirando hacia abajo" y ha dejado de mostrar interés por la comida.

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"Tila está haciendo cosas raras, se esconde y ha pasado todo el día dormida", ha relatado la exconcursante de 'Gran Hermano' con angustia. A pesar de que está intentando asimilar su enfermedad, Maite Galdeano no puede soportar la idea de una vida sin ella. "Me quiero ir con ella", ha expresado a través de Instagram. "El destrozamiento de alma que dejan es brutal. No sé si lo voy a superar", señala, junto a una imagen en la que la vemos recostada sobre su compañera.

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En medio de este proceso, Maite Galdeano ha reflexionado sobre la responsabilidad y el sacrificio que supone cuidar a un animal hasta el final: "Ellos ponen la fecha de cuando los tenemos que llevar a la inyección del arcoíris. Nunca queremos, pero la hora siempre llega. Hay que estar hasta el último momento con ellos para despedirlos como se merecen: con mucho amor y con mucho cariño. Así, cuando nos toque, ellos nos reciban con la alegría con la que siempre nos esperan en casa".

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A pesar de este intento por recomponerse, las palabras de la exconcursante de 'Gran Hermano' han causado una gran preocupación entre su comunidad de seguidores, que están muy atentos a cualquier actualización en sus redes sociales.