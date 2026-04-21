Rocío Molina 21 ABR 2026 - 11:41h.

Anabel Pantoja, Alma Bollo, Jessica Bueno y otras famosas de Telecinco lucen sus looks en el primer día de la Feria de Abril

Alma Bollo enseña sus opciones de looks y guía de estilo para la noche del Pescaíto, inicio de la Feria de Abril

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La portada del Real ya se ha encendido y un año más se vuelve a llenar de color y lunares con motivo de la Feria de Abril de Sevilla. Rostros tan conocidos como el de Anabel Pantoja, Susana Molina, Jessica Bueno o Alma Bollo no han dudado en asistir a la Noche del Pescaíto con la que comienzan unos días de mucho estilo, traje y arte.

Durante estos días el Real de Sevilla se convertirá en una pasarela de estilo donde las famosas de Telecinco e influencers se dan cita. En la jornada inaugural ya hemos visto las primeras apuestas, en un día en el que no hay trajes de flamenca -tal como marca el protocolo-, pero sí lunares, mantoncillos y originales complementos, en una jornada para lucirse como las más elegantes del recinto.

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Un año más la Noche del Pescaíto convierte a Sevilla en el epicentro del glamour antes del encendido oficial. Y en esta velada inaugural donde aún no se ven trajes de flamenca, ya se han visto las mejores galas de las famosas de Telecinco. El albero se ha transformado en una pasarela de tendencias. Analizamos a las protagonistas una a una.

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Jessica Bueno

Para la Noche del Pescaíto, Jessica Bueno ha deslumbrado con un elegante vestido negro de corte palabra de honor con un sutil estampado de pequeños lunares blancos. Como se espera en esta noche, la exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'El tiempo es justo' ha acompañado su look con un mantón de Manila en color rojo a juego de unos pendientes de flores XL.

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Anabel Pantoja

Otra que también ha apostado por los lunares para dar la bienvenida a la Feria ha sido Anabel Pantoja. En diferentes tamaños y en un vestido blanco con escote tipo haulter, la sobrina de Isabel Pantoja no se ha perdido una de sus fechas favoritas del año.

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Marina García

Una de las propuestas más arriesgadas y originales ha llegado de la mano de Marina García. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha escogido un look con inspiración lencera y aires orientales con kimono y contraste de seda y encajes en color crema.

Marina Rivers

De las más sofisticadas en el Real ha sido una de ellas Marina Rivers con un vestido lencero de noche en satén con tonos champán. Sus accesorios de bolso de mano con flecos le ha dado el guiño necesario para este gran evento.

Fani Carbajo

Fani Carbajo también ha asistido a la inauguración de las luces del Ferial y lo ha hecho con un traje de chaqueta y pantalón en azul marino y con ribete blanco. Una apuesta moderna con la que la exconcursante de 'Supervivientes' ha sustituido al traje de noche largo.

Susana Molina

Tal como ella misma ha dicho y compartido en un vídeo, Susana Molina se ha alejado de los estereotipos. La influencer no quiere ni seguir normas ni estreses para compartir sus looks. La exparticipante quiere disfrutar de la Feria sin complicaciones y en su primer día lo ha hecho con un conjunto sofisticado compuesto por un top palabra de honor con bordados florales, combinado con una falda larga, fluida y azulada.

Alma Bollo

Alma Bollo ha sacado todo su poderío de vestuario para comenzar la Feria de Abril después de dar sus opciones para la Noche del Pescaíto. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha decantado por un dos piezas en blanco y negro, con cuello haulter, lunares y unos volantes XL que han cobrado todo el protagonismo.

Raquel Bollo

La diseñadora y colaboradora de 'Fiesta', Raquel Bollo, ha deslumbrado con un vestido negro de silueta sirena, con mangas de tul y transparencias. Para los complementos, pendientes y collares, ha tirado del rojo para jugar a los contrastes.

Amor Romeira

Alejándose de los vestidos convencionales, Amor Romeira se ha decantado por un look en color negro compuesto por un cuerpo de escote asimétrico con sutiles transparencias y lunares blancos. Esto lo ha combinado con unos pantalones de talle alto originales por sus volantes que le han dado el toque flamenco a la Noche del Pescaíto.

Inma Campano

Para la Noche del Pescaíto, Inma Campano ha lucido un sofisticado vestido lencero en color chocolate, complementándolo con un mantoncillo negro con bordados dorados para mostrar la esencia de esta Feria y de sus raíces sevillanas.