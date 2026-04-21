Rocío Molina 21 ABR 2026 - 14:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado su peinado estrella par aguantar todo el día en la Feria de Abril

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La Feria de Abril 2026 ya ha comenzado con el alumbrado de la portada del Real y la Noche del Pescaíto. Tras ver algunos de los primeros looks para una semana de grandes apuestas y estilos, las hay que también comparten en sus redes sus mejores trucos y secretos. Es el caso de Gloria Camila que ha enseñado a sus seguidores el peinado fácil y estrella para estos días para estar elegante, cómoda y combatir las horas de calor.

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Tal como muchos dicen, "la Feria de Abril no se explica, se vive", pero sí que es bueno llevar algunas lecciones aprendidas de cara a la supervivencia o para estar perfecta en cualquier ocasión. Eso bien lo sabe la colaboradora de 'El tiempo justo' que ha mostrado su look que pinta a ser tendencia y de lo más imitado para estos días.

"Peinado fácil para la feria. Perfecto para aguantar todo el día", ha escrito la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado sobre la propuesta que ha mostrado. Un recogido del que ha compartido su paso a paso y que promete convertirse en una opción que se verá mucho en las distintas casetas.

¿Cuál es la clave? Se trata de una coleta que se termina transformando en una trenza bubble braid o trenzas burbuja. Una especie de trenza a la mitad que resultan de lo más sofisticado y que dan lugar a muchas opciones de peinado. "Solo necesitas unos minutos y ganas de brillar", ha advertido Gloria Camila de su apuesta.

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En el vídeo que la también exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido en su perfil oficial de Instagram se ve cómo recoge toda su melena en una coleta que luego transforma en este tipo de trenza más original que las clásicas para despejar el rostro y dar protagonismo al maquillaje o a los complementos que luzca estos días. "Dale tu toque con flores o accesorios y… ¡lista para la feria!", ha apuntado a modo de consejo.

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Las que ya han pisado el albero saben que el sol de Sevilla no perdona y que es buena opción llevar el pelo recogido. Con este peinado fácil que Gloria Camila ha presentado, esta ha dado una gran solución para las largas jornadas de la Feria y que el baile y el calor no arruinen el look escogido.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar: "Amamos", "bellísima", hermoso peinado, me lo guardo", "brillando con todo tu esplendor", "eres divina y con ese peinado más", "a bailar y reír sin preocuparse ahora", son algunos ejemplos de los comentarios que ha recibido tras este tutorial que han calificado de tan útil para la Feria.