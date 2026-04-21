Marina García explica por qué no celebra la feria de su pueblo con la misma intensidad que la de la Sevilla

Natalia Sette 21 ABR 2026 - 16:14h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el motivo por el que la Feria de Sevilla es mucho más importante para ella que la de su pueblo

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Marina García está a punto de vivir una de las semanas más importantes de todo su año. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, muy comprometida cada año a la Feria de Abril de Sevilla, ha explicado con total honestidad por qué no vive con la misma intensidad la feria de su pueblo, una celebración sobre la que también ha compartido contenido en redes sociales.

Tras el incidente que tuvo con el coche , Marina compartió un vídeo de unos fuegos artificiales con una reflexión que llamó la atención de sus seguidores. “Acabó la feria de mi pueblo, la primera de todas, el año que viene prometo vivirla más (estamos viendo los fuegos desde mi patio)”, escribió junto al video.

A raíz de esa publicación, uno de sus seguidores decidió preguntarle directamente el motivo por el que no suele mostrarse tan implicada en esa feria como sí lo hace en la de Sevilla. “Sin querer ofender ni meterte dónde no me llaman ¿Por qué en la de tu pueblo no te vistes de flamenca? Y por qué da la sensación de que no te gusta tanto cómo la de Sevilla o es por tema trabajo?”, le han puesto a través de Instagram.

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Lejos de evitar hablar del tema, Marina respondió con total naturalidad y explicó que la diferencia tiene mucho más que ver con su estilo de vida actual y con las personas con las que comparte cada celebración que con un rechazo hacia sus raíces como muchos podrían pensar. “Yo hago más vida en Sevilla, aunque yo en mi pueblo estoy a gusto y feliz”, ha comenzado diciendo.

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La andaluza reconoció que en la Feria de Abril es mucho más especial para ella, pues está rodeada de las personas más importantes de su día a día. “La feria de Sevilla la vivo más, mi madre también la vive más, estamos allí juntas en la caseta, voy con mi pareja, están allí mis amigos, veo a todo el mundo, para mí es diferente”, ha explicado.

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Con esta explicación, Marina pretende que su comunidad entienda por qué la feria de sevilla es uno de los momentos más señalados de su calendario. Sus seguidores esperan con expectación sus estilismos, los diseños que luce y todo el contenido que comparte. De hecho, suele apostar por vestidos muy cuidados y originales, consolidándose como una de las influencers más vinculadas a esta importante fecha.

En cambio, sobre la feria de su pueblo, ha contado que su experiencia allí es diferente, pues es una feria más pequeña y menos conocida. “A la de mi pueblo solo van mis amigas de siempre, que por ellas voy 1/2 diitas, y desde hace dos años mi Rocío, pero no la siento igual”, ha confesado con sinceridad. Una vez aclarada la duda, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' solo puede pensar en los emocionantes días que tiene por delante.