Marina García se sincera sobre el delicado momento que atraviesa su relación con Jesús Sánchez

Natalia Sette 08 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela en qué punto está su relación con Jesún Sánchez tras su último bache

Jesús Sánchez estalla tras su último vídeo con Marina García

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Marina García vuelve a hablar claro sobre su relación con Jesús Sánchez. Tras meses en los que parecía que habían encontrado estabilidad después de su reconciliación , la influencer ha confesado que no atraviesan su mejor etapa. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido mostrarse sincera con sus seguidores sobre en qué punto están.

La pareja, que se dio a conocer por su paso por el programa de las tentaciones, ha tenido una historia marcada por los distanciamientos y las reconciliaciones. La última ruptura fue hace menos de un año y desde entonces, han intentado mantener su amor lejos del foco constante. Es por ello que ninguno de sus seguidores se esperaba las declaraciones de Marina.

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Ahora, a través de un turno de preguntas en Instagram, la influencer ha respondido sin rodeos cuando le han preguntado por su situación sentimental. “Está bien, estamos en un punto que pues bueno cada uno está muy centrado en uno mismo”, ha explicado. La andaluza no ha tenido miedo en admitir que existe cierta distancia entre ellos.

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La sevillana ha ido un paso más allá y ha reconocido que no se trata de algo puntual. “No es nuestra mejor etapa, lleva bastante sin serlo, no es una novedad, tampoco intento vender lo contrario, es así y es así”, ha afirmado con total naturalidad. Parece ser que su noviazgo no se ha terminado de recomponer tras su último duro bache.

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A pesar de ello, Marina no cierra la puerta a la relación. “Pero bueno yo siempre apostaré por lo que me importa, como llevo haciendo estos últimos 5 años”, ha añadido. Una frase que deja claro que, aunque la situación no sea ideal, sigue creyendo en lo suyo con Jesús.

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Más allá de su vida personal, la influencer también ha querido compartir el punto vital en el que se encuentra actualmente a nivel profesional. “Más que contenta, la Marina de hace dos años quería crecer y crecer, obsesionada con llegar a algo que ni yo misma sabía dónde”, ha confesado. Una reflexión que deja ver la presión que ha sentido durante mucho tiempo en redes sociales.

Ahora, su perspectiva ha cambiado por completo. “La Marina de ahora lo que quiere es ser feliz, vivir, ser una persona normal y no obsesionarse”, ha explicado. Así, mientras su relación con Jesús atraviesa un momento delicado, Marina parece tener claro hacia dónde quiere dirigir su vida. Eso sí, junto a su novio a pesar de todo e intentando superar cada bache del camino.