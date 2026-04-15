Natalia Sette 15 ABR 2026 - 18:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' relata molesta lo que le ha ocurrido con su coche y culpa directamente a su pareja

Marina García desvela que está pasando por un delicado momento de salud

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Marina García comparte con sus seguidores un inesperado incidente que ha marcado por completo el inicio de su día. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que recientemente confesaba no estar atravesando su mejor momento con Jesús Sánchez, ha relatado con todo lujo de detalles lo que le ha pasado con el coche y no ha dudado en atribuir la culpa directamente a su pareja.

Todo comenzaba a primera hora de la mañana, cuando Marina se disponía a salir de casa con normalidad. Sin embargo, la situación se complicaba rápidamente. “Gracias a mi querido por dejarme la moto que pesa más que un elefante aparcada frente a mi coche, y que esto me impidiera la salida del parking”, explicaba visiblemente frustrada a través de sus ‘stories’.

La influencer ha contado que la colocación de la moto de Jesús hizo completamente imposible maniobrar su coche. “Y que esto provocara el roce de todo el lateral de mi coche con el muro”, ha relatado. En la imagen que ha publicado se ve como el coche ha terminado con dos rozaduras en la puerta del conductor. “Me encanta empezar el día con ansiedad, yuju”, ha comentado con ironía.

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Según cuenta, Jesús le ha asegurado que sí era posible salir del parking aunque la moto estuviera colocada ahí. “Él jura y perjura que ha metido y sacado el coche con la moto ahí”, ha explicado Marina. Sin embargo, la realidad con la que ella se encontró fue muy distinta, ya que ni siquiera tenía las llaves de la moto, que además estaba bloqueada, impidiendo mover el manillar.

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La andaluza decidió intentar solucionar el problema por sí misma, aunque con mucho esfuerzo. “He tenido que arrastrar la moto de 300 kilos bloqueada, moviéndola para adelante y para atrás hasta poder poco a poco sacar mi coche”, ha continuado relatando. Un esfuerzo físico considerable que terminó pasándole factura.

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Finalmente, consiguió salir del garaje, aunque no sin consecuencias. El roce en el coche y el estrés acumulado han marcado el resto de su día. “Inevitablemente empiezo mi día con el pie izquierdo”, ha concluído bastante molesta. Este episodio llega en un momento delicado para la pareja, después de que la propia Marina reconociera públicamente que no están en su mejor etapa.