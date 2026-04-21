Natalia Sette 21 ABR 2026 - 18:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se somete a una operación y surgen complicaciones debido a un imprevisto

Nieves Bolós reflexiona tras su paso por 'Supervivientes'

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Nieves Bolós, que sufrió un gran cambio físico tras su paso por ‘Supervivientes’, ha dejado helados a sus seguidores con una noticia totalmente inesperada. La entrenadora personal ha pasado por quirófano para someterse a una intervención quirúrgica que, aunque parecía sencilla, ha terminado por dar complicaciones.

Con la naturalidad que la caracteriza, la catalana ha reaparecido en sus redes sociales para contar el motivo de su ingreso y las dificultades que han surgido en la mesa de operaciones. A pesar de que todo estaba planificado, la realidad dentro del quirófano fue muy distinta a la esperada. “La operación se ha complicado un poco”, ha comenzado contando desde la cama del hospital.

Según ha relatado, el equipo médico se encontró con un imprevisto al iniciar la intervención. “Han sido más horas de quirófano de lo previsto, pero todo ha salido bien y los doctores están contentos”, ha asegurado para tranquilizar a su comunidad antes de explicar lo ocurrido. El motivo principal de esta complicación ha sido el estado interno de su nariz.

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La entrenadora ha detallado que el daño era mucho mayor de lo que apuntaban las pruebas previas. “Cuando me han abierto la nariz han visto que no tenía cartílago y lo tenía todo por dentro roto”, ha confesado con asombro. Ante esta situación, los cirujanos tuvieron que tomar una medida drástica para poder realizar la reconstrucción: “Me han tenido que sacar cartílago de la costilla y me han reconstruido todo”.

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Como es lógico tras una operación tan complicada, las secuelas físicas son evidentes y la influencer no ha dudado en mostrarse sin filtros. “Estoy hinchada por todos lados”, ha reconocido. De hecho, ha compartido un tierno vídeo en el que aparece su mejor apoyo en estos momentos: “Mi amiga está asegurándose de que sobrevivo al postoperatorio con un flan del Mercadona”. Y es que la debilidad que siente le impide incluso poder comer ella sola.

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Nieves, que es una trabajadora incansable, ha tenido que aceptar que estos días necesita reposo absoluto. Aunque su intención era seguir activa, su cuerpo le ha pedido parar. “Me traje el ordenador pensando que podría avanzar algo, pero claramente mi cuerpo tiene otros planes”, ha bromeado.

Por suerte, cuenta con el respaldo de su empresa para poder centrarse en su salud: “Menos mal que tengo un equipo de entrenadores y nutricionistas increíble detrás. Así que voy a seguir durmiendo hasta la cena”. Ahora, solo queda esperar a que la inflamación baje y los resultados sean los esperados. “Rezar para que esté buena y para no levantarme más inflamada”, ha concluido Nieves. Sus seguidores no han dudado en mandarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación.