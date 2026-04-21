El inesperado final de la historia viral de Sophie Tatar y su vecino

Rocío Molina 21 ABR 2026 - 10:03h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha descubierto la realidad que escondía el que parecía "un vecino ideal"

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Sophie Tatar se ha llevado una gran decepción tras desenmascarar a su vecino. Una historia viral que comenzó muy bonita y que ha terminado con un inesperado final, tal como ha contado en sus redes la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Para aceptar con naturalidad que ha sido engañada y para desahogarse públicamente, la influencer y amiga íntima de Violeta Mangriñán ha relatado cómo se enteró de que estaba viviendo en una mentira u que el vecino del que estaba ilusionada ha resultado no ser la persona que esta imaginaba.

"¿Cómo contar esto sin que penséis que soy tonta?", ha comenzado diciendo la creadora de contenido para a continuación poner en contexto a su comunidad acerca de la última decepción que ha vivido. El hombre que se le había presentado como ideal y que era su vecino ha resultado una gran estafa.

"En ningún momento sospeché nada raro. Es que era tan mono. No ha resultado ser el príncipe azul. Ha resultado, sino un mentiroso compulsivo", ha avanzado para contar por qué ha sacado esas conclusiones después de haber mantenido con él varias citas en las que parecía el "hombre perfecto".

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"Estoy muy decepcionada. No me lo he vuelto a cruzar. Yo creo que tendrá miedo hasta de coger el ascensor", Sophie Tatar

Según ha relatado la extronista de 'MyHyV' este vecino que era ideal, le dijo que no tenía perfil oficial en Instagram y eso a ella es algo que le gustó porque no pertenecía a su mundo de influencers y así le podía mantener al margen de todo. Sin embargo, la realidad se ha descubierto y lo ha hecho Sophie de la peor forma: recibiendo un mensaje por esta mencionada red social de una mujer que se presentaba como la novia oficial de su vecino.

"Obviamente yo me quedé pálida. Solamente me podía poner en la piel de esta chica, que por cierto, vive en Canadá y por eso él iba tanto ahí. Viaje de trabajo, viaje de trabajo. No, cabrón ibas a verla. ¿Por qué el mundo está lleno de gente así?", ha lamentado muy decepcionada sobre esta doble vida que ha descubierto.

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Una mentira que no se ha quedado solo en eso. Sophie Tatar ha explicado que el vecino también la había mentido con el uso de las redes sociales. Y, tras conocer la verdad por boca de esta joven a la que ella ha creído, la creadora de contenido ha reconocido estar pasándolo mal y haberse llevado una gran decepción. "Me rabia haber sido tan tonta", ha admitido al no ver señales de alerta, generando con su testimonio una ola de cariño en las redes, indicándole que no está sola.

"Yo puedo ser tu novia si quieres. Te amo", le ha escrito Carla Flila y como ella ha recibido cientos de mensajes brindándole apoyo. "Saliste ganando", "no tener Instagram es como no tener DNI", "un vecino de puro cuento", "no sabe lo que se pierde.