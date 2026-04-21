Natalia Sette 21 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' felicita el aniversario a su novio y publica una tierna imagen de cuando se conocieron

Violeta Mangriñán se abre en canal y revela que ha sufrido un aborto este año

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Violeta Mangriñán ha celebrado su séptimo aniversario junto a Fabio Colloricchio, el hombre con el que ha formado una familia y al que conoció concursando en ‘Supervivientes’. A través de un emotivo post, la influencer ha recordado el inicio de su historia de amor, muy polémico y controvertido.

“Hoy hace 7 años que vi esa cara guapa por primera vez”, ha comenzado escribiendo Violeta junto a una serie de románticas fotografías juntos. La pareja se conoció en 2019, cuando ambos participaron en la misma edición de ‘Supervivientes’. Por aquel entonces, la situación era muy diferente, ya que ella entró al concurso manteniendo una relación con Julen de la Guerra , a quien conoció en su etapa como tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

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Sin embargo, la conexión entre la valenciana y el argentino fue instantánea y terminó por romper su noviazgo con Julen frente a toda España. Recordando aquellos momentos en Honduras, Violeta ha dedicado unas palabras llenas de cariño al padre de sus hijas: “Ojalá me mires siempre como en la última, mi flaco”.

“La última” se refiere a una de las fotos del carrusel dónde se ve a Fabio mirándola de forma muy tierna la primera vez que la vio. La respuesta del artista no se ha hecho esperar, dejando claro que el sentimiento es mutuo: “Te amo bby”.

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Aprovechando la celebración, la creadora de contenido ha realizado un ‘preguntas y respuestas’ en Instagram para despejar las dudas de sus seguidores. Uno de los temas más recurrentes ha sido, como no podía ser de otra forma, la boda. A pesar de las constantes bromas que hace en sus vídeos, Violeta ha sido muy tajante: “Me da absolutamente igual casarme, nunca me ha hecho ilusión ni ha formado parte de ninguna de mis listas de propósitos a cumplir en la vida”.

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La influencer ha querido aclarar que todas sus indirectas son solo parte de su sentido del humor. “Por supuesto todo lo que pongo en redes sobre este tema es puro CONTENIDO”, ha explicado con honestidad. No obstante, no cierra la puerta por completo para un futuro lejano: “Dicho lo cual, llevo 7 años con el padre de mis hijas y no me importaría que pasase”.

Eso sí, tiene claro que ahora no es la etapa ideal, ya que ambos están centrados en sus carreras y en la crianza de Gala y Gia: “Preferiría que me pillase en una etapa más tranquila y mejor dormida a poder ser”.

Otro de los puntos que ha generado debate es el tema de los celos. Tras siete años juntos, Violeta asegura dormir muy tranquila. “Si fuese celosa no hubiese podido estar con Fabio. La única persona que me quita el sueño es Gia”, ha confesado. Además, ha recordado que el que quiere ser desleal lo será sin importar su profesión: “Ya sea cantante, fontanero o abogado… si me pone los cuernos el problema sería suyo”.

Cabe recordar que la pareja ya superó una crisis importante al salir de Cayos Cochinos, cuando Fabio le fue infiel dándose un beso con otra chica, un error que ella decidió perdonar para apostar por su relación. Hoy, con dos hijas en común y un proyecto de vida sólido, celebran que aquel flechazo en Honduras fue el comienzo de su mejor aventura.