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Hijos de famosos

Yulen Pereira lanza una severa advertencia a Jeimy Báez tras perderse el bautizo de su hijo por no "regularizar su situación"

Yulen Pereira
Yulen Pereira, esgrimista y exconcursante de 'Supervivientes'. EUROPA PRESS
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Después de que Jeimy Báez compartiese en su perfil de Instagram fotos del bautizo de su hijo, muchos se preguntaron dónde estaba Yulen Pereria. El esgrimista se sentaba ayer en el plató de 'El tiempo justo' para aclarar el motivo de su sonada ausencia: todavía no figura como padre en el registro oficial. Ahora, el que fuera concursante de 'Supervivientes' le ha lanzado una severa advertencia a la que fuera su pareja.

Yulen Pereira responde a Jeimy Báez tras su ausencia en el bautizo de su hijo
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Tras meses de desencuentros en privado -y también en público, en platós de televisión-, el que fuera novio de Anabel Pantoja ha roto su silencio para aclarar en qué punto se encuentra la lucha por conseguir el reconocimiento legal en lo que a la paternidad de su hijo se refiere. Especialmente después de verse señalado por su ausencia en el bautizo del pequeño de siete meses.

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Durante su intervención en 'El tiempo justo', el deportista explicó que su prioridad es que se formalice la situación administrativa del menor. Según sus propias palabras, a día de hoy todavía no figura como padre en el registro civil, una situación que, según él, le impide ejercer sus derechos plenamente. "Llevo ocho meses detrás de esto y ya me he cansado. Lo que quiero es que se regularice la situación de mi hijo", expresaba.

Las fotos del bautizo del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Báez
Las fotos del bautizo del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Báez. INSTAGRAM

Ahora, frente a los micrófonos de 'Europa Press', el ganador de dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima, en los años 2014 y 2024, se ha mostrado contundente, lanzando una advertencia a la madre de su hijo:  "Espero que se regularice, sino tendremos que tomar acciones legales". Así, de no llegar a un acuerdo pronto, será un juez quien medie entre ambos por el bien del menor. Su intención es firme: quiere que el niño lleve su apellido y que ambos progenitores firmen un acuerdo oficial que establezca las condiciones de la crianza.

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