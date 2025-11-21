Ana Carrillo 21 NOV 2025 - 16:19h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sigue ingresada en el hospital y ha revelado su diagnóstico médico

Violeta Mangriñán y Claudia Martínez acuden al hospital a visitar a Sophie Tatar por su cumpleaños

Sophie Tatar se encuentra ingresada en el hospital desde hace días y ha decidido sincerarse con sus seguidores y contarles el motivo de su ingreso, revelando así su diagnóstico médico. Fueron sus amigas de la etapa de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Claudia Martínez y Violeta Mangriñán, las que destaparon que se encontraba hospitalizada, pero en un primer momento la de Ibiza no quiso dar detalles sobre su situación hasta ahora, que ha hecho un vídeo dirigiéndose a sus seguidores desde la habitación del hospital y con la vía puesta.

En el vídeo, la joven de 28 años comienza llorando, pero pronto se recompone para confesar en un primer momento que le ha dolido que la critiquen por subir otros vídeos llorando desde el hospital en los últimos días: "No entiendo cómo la gente no se puede llegar a poner en la piel de otra persona porque yo soy una persona muy empática y siempre intento ponerme en el lugar del otro, aunque mi cabeza funcione de otra manera y me cueste entender a la otra persona".

Sophie ha explicado que se encuentra muy sensible porque echa de menos a su madre, que falleció hace años: "Cada vez que miro ese sofá pienso: 'Ojalá estuviera ahí mi madre para cuidarme'. Es j*dido eso"; pero que intenta quedarse con todo el amor que le han transmitido sus amigas estos días, en los que se ha sentido muy cuidada y arropada por ellas: "Han venido a verme, me han traído comidita, me han lavado el pelo, me han duchado".

"He llorado de dolor, pero no había llorado de tristeza", ha confesado la influencer, que ha querido compartir ese momento de vulnerabilidad con sus seguidores para pedir más empatía. Tras ese ruego, ha revelado que está hospitalizada debido a una infección de orina: "No me había dado ni cuenta de que la tenía porque no me dolía ni al hacer pipí ni nada, pero subió a los riñones y de los riñones puede irse a la sangre".

"No me di cuenta hasta que no estaba volando de fiebre y literal que no podía caminar", ha explicado Sophie, que afirma haberlo pasado "muy mal" y haber sentido un gran dolor. También ha revelado que no sabe cuánto se alargará su ingreso hospitalario: "Ahora estoy mucho mejor pero no sé cuántos días más me tengo que quedar aquí". Ha recibido muchas muestras de cariño de sus seguidores y de compañeras de profesión como su amiga Claudia Martínez y Sofía Suescun.