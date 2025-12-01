Natalia Sette 01 DIC 2025 - 11:05h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se sincera sobre el estado de salud de su amiga Sophie Tatar

Violeta Mangriñán se sincera sobre cómo está llevando estar separada de Fabio Collorichio

Hace una semana Sophie Tatar preocupaba a todos sus seguidores subiendo unas fotos en el hospital. La influencer avisaba que estaba pasando por un “momento delicado de salud” e incluso un día tan especial como su propio cumpleaños tuvo que pasarlo ingresada . En su última alfombra roja, Violeta Mangriñán habla del ingreso de su amiga en urgencias y desvela qué fue lo que le pasó realmente.

Sincera como siempre, Violeta ha contestado a todas las preguntas de ‘En todas las salsas’. Desde cómo lleva la separación de Fabio Collorichio, hasta qué le pareció que Omar Montes nombrara a Rosalía como madrina de su hijo y no a ella . Pero la influencer no solo contestó preguntas sobre ella, también quiso aclarar cómo se encuentra su amiga Sophie tras varios días ingresada en el hospital. “Está jodida”, comienza diciendo.

A través de sus redes sociales y de las de sus amigas, hemos visto como Sophie lo ha estado pasando realmente mal. “Podría haber acabado muy mal”, asegura Violeta, que explica con todo lujo de detalle qué fue lo que realmente le pasó para acabar ingresada. Días más tarde de esta entrevista, se sabe que Sophie ha podido irse a casa por fin, pero por lo que cuenta Violeta, parece que la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ pasó un verdadero infierno.

Programa completo: Violeta Mangriñán desvela si Sophie Tatar tuvo que pasar por quirófano

La exconcursante de ‘Supervivientes’ aclara si su amiga ha tenido que pasar por quirófano antes de que le dieran el alta. Con su diagnóstico, lo normal no es que te operen pero hay algunos casos que es necesario hacerlo. Violeta desvela si en el caso de Sophie ha tenido que ser así o por el contrario pudo irse a casa sin pasar por ninguna sala operatoria.

En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan todas las declaraciones que han hecho los influencer del momento en su última alfombra roja. Además de sincerarse sobre el estado de salud de su amiga Sophie Tatar, Violeta cuenta cómo se siente después de tres semanas separada de Fabio y comenta el paso de Albert Barranco por ‘La isla de las tentaciones’ ¡No te pierdas nada dándole play al programa completo!