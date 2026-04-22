Leticia Requejo desvela cómo ha sido el encuentro de Rocío Flores y Gloria Camila en la Feria de Abril

Ana Carrillo 22 ABR 2026 - 18:10h.

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"Lo que ha hecho es deleznable", dijo Rocío Flores acerca de Gloria Camila cuando salió a la luz su distanciamiento. Leticia Requejo ha recordado que hace 38 días que la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' bloqueó a su sobrina y que ahora ha pasado "algo muy fuerte" y es que se han encontrado de manera "fortuita" en la Feria de Abril, a la que han acudido por separado: Gloria con su novio, Álvaro García, y Rocío con Manuel Cortés, Alma, Raquel Bollo, Amor Romeira y Olga Moreno.

Se ha comentado mucho cómo habrá sentado a la hija de Ortega Cano saber que su sobrina ha pasado un día de feria con Manuel Cortés y el resto de la familia Bollo, con la que Gloria rompió vínculos después de que el cantante hablase de su relación, pese a que Alma siempre ha tenido buenas palabras para ella. Se desconoce la opinión de la colaboradora de 'El tiempo justo' sobre este tema, pero sí que se sabe, porque así lo ha contado Leticia Requejo, que se ha reencontrado con la colaboradora de '¡De viernes!' en el Real de la Feria.

De acuerdo con la información que le ha llegado a Leticia Requejo, ha sido un reencuentro "frío" en el que "no hubo reconciliación" pero sí un saludo cordial entre ambas: "Únicamente se vieron, fue una cosa de apenas unos minutillos y una vez que pasa eso cada una decide irse por su lado y este encuentro se habría producido antes de que Rocío Flores llegue a la caseta de la familia Bollo".

"No hubo una conversación larga, ni perdones ni hablaron del tema", ha puntualizado la colaboradora. Jorge Borrajo ha revelado que a él le ha llegado la misma información y ha añadido que le cuentan que fue Rocío Flores la que se acercó a su tía para saludarla.