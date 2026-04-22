Rocío Molina 22 ABR 2026 - 11:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha contestado directamente a Kiko Rivera desde la Feria de Abril tras su última publicación en las redes

Jessica Bueno desvela el tenso episodio que vivió el día de su parto con Kiko Rivera en '¡De viernes!': "Se enfadó y se fue"

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Jessica Bueno se ha convertido en una de las grandes protagonistas del inicio de la Feria de Abril 2026. La exconcursante de 'Supervivientes' está disfrutando de la semana grande de Sevilla rodeada de sus amigos y de su novio Robert Mendoza, pero el ambiente festivo no le ha impedido responder tajante al último movimiento de Kiko Rivera en sus redes que ha sido entendido como un ataque a ella y a Irene Rosales.

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Cansada de guardar silencio y después de haber contado su verdad en '¡De Viernes!' de cómo fue su relación y puso fin a su historia con el DJ y padre de su hijo Fran, de 13 años, la modelo ha seguido en esa misma línea desde el Ferial cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado por la última publicación del hijo de Isabel Pantoja. En ella hace referencia a que "el tiempo pone a cada uno en su sitio" y en esa reflexión, Jessica Bueno le ha tenido que dar la razón y lo ha explicado con más detalles.

Jessica Bueno ha insistido en que la prioridad absoluta para ella es su hijo y por eso después de haber hablado, ya quiere mantenerse al margen, pero sí que le ha respondido con firmeza a Kiko Rivera esta reflexión que ha compartido en un polémico story: "A ver, en eso estoy a favor de él, de que el tiempo pone todo en su sitio, de que al final se demuestran las cosas con hechos. No hace falta decir cómo eres, sino demostrarlo con cómo actúas. Y todo el mundo al final se deja ver por lo que dice, por lo que hace, por las decisiones que toma. Y ya está. Y el tiempo dirá qué pasa", ha manifestado.

Aludiendo a este mensaje en el que el hermano de Isa Pantoja se desahoga en público, la colaboradora de 'El tiempo justo' ha tirado de ironía para dejar claro que prefiere centrarse en las "cosas bonitas" que le están pasando y en vivir el momento, en concreto, en la Feria de Sevilla donde ahora se encuentra. "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He expresado mi descontento con las distintas declaraciones que tuvo. Y ya está. Yo quiero seguir viviendo en paz. Y poco más puedo decirte" ha zanjado.

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Sin querer entrar en más detalles ni opinar sobre Lola García y que ella esté influenciando en su contra, la exconcursante de 'Supervivientes' ha insistido en que ella vive el momento y que va a apartar todo aquello que le hace daño.