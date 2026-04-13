Rocío Molina 13 ABR 2026 - 15:08h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha escogido la firma española Lozanía Brand y un conjunto de dos piezas para la comunión de Jota Jr.

Así ha sido la especial comunión de Jota Jr., el hijo de Jessica Bueno y Jota Peleteiro: desde los invitados hasta el look de la sevillana

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Jessica Bueno ha vuelto a dar una lección de elegancia con el original look que ha escogido para la comunión de su hijo Jota Jr. Después de coronarse como 'el diamante de la temporada' en el evento de 'Los Bridgerton' ha causado furor el conjunto de dos piezas que la exconcursante de 'Supervivientes' ha lucido y que es de una firma española y que cuesta 150 euros.

Para un día familiar de lo más especial, la influencer de 35 años ha confiado en una firma española sevillana 'Lozanía Brand' y por un look de lo más versátil que puede servir para cualquier tipo de eventos o, incluso para lucirlo también ahora en la Feria de Abril.

El conjunto Real, que es el nombre este dos piezas confeccionado en tejido fluido en color beige y con rayas en tono mostaza, se compone de un top de cuello a la caja y manga corta y fajín a juego con lazada a la cintura. Un detalle clave para lucir tipazo, tal como lo ha hecho la ex de Kiko Rivera y de Jota Peleteiro.

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Para desmarcarse de vestidos y jugar con las diferentes opciones que por separado le pueden dar tanto el top como el pantalón, Jessica Bueno se ha salido de lo habitual sin perder su elegancia y apostando por la naturalidad. Esto último se ha visto también en la opción de peinado y en los complementos que ha escogido.

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Con su melena suelta y con ondas desenfadas y un colgante como gran protagonista de eslabones dorados en formato XL, la que fuera también concursante de 'GH VIO VIP 8' ha complementado este look en beige que también presenta otras modalidades de formas y colores.

Tal como se puede ver en la página de la firma 'Lozanía Brand', el conjunto Real puede ser en color rojo o en vez de rayas con puntos. Diferentes opciones de traje para combinar con otros accesorios, pero que por 150 euros resulta una opción primaveral muy favorecedora para lucir en todo tipo de eventos.

"Un día muy especial y muy emotivo", ha escrito la influencer acerca de la comunión de "Joti", el mayor de los dos hijos que tuvo con Jota Peleteiro y la elección del sitio y de su modelo ha sido muy aplaudida en las redes. "Estás preciosa", "qué buena pinta tiene todo", "tú espectacular como siempre", son algunos de los muchos mensajes que le han dejado en su perfil oficial de Instagram sus seguidores.