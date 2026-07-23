Lorena Romera 23 JUL 2026 - 16:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' revela el número de embriones que ha conseguido tras su FIV

Adara Molinero acude a la ginecóloga y desvela cómo ha ido el recuento de óvulos

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Adara Molinero continúa compartiendo con total transparencia uno de los momentos más importantes y delicados de su vida. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' ha actualizado su proceso de fertilidad y ha desvelado cuántos embriones siguen adelante tras la fecundación in vitro, a la que ha acudido junto a Vicente Romero, su novio.

A través de su perfil de Instagram, la madrileña ha mostrado los instantes previos a su entrada en quirófano para el proceso de estimulación y extracción ovárica. Un post en el que se ha sincerado sobre sus miedos y el torbellino de emociones al dar este paso tan importante para ella: "Llevaba semanas preparándome para este momento y aún así no sabía cómo me iba a sentir".

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Aunque Adara reconoce que "tenía mucha ilusión, también tenía mucho miedo". En un vídeo en el que podemos verla ataviada en el batín de hospital, entrando y saliendo de quirófano, una vez realizada la intervención, la madre de Martín -fruto de su relación con Hugo Sierra- reflexiona sobre todos los pensamientos que se adueñaban de ella en ese momento:

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"Por mucho que quieras pensar en positivo hay cosas que no dependen de ti. Entré al quirófano intentando estar tranquila y confiando en que todo saldrá bien. Y por suerte así fue: me sacaron 12 óvulos", celebra en esta publicación.

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A pesar de ser consciente de que "todavía queda mucho camino por recorrer y que esto es solo un paso más", la influencfer ha reconocido que "necesitaba celebrar esta pequeña victoria". Tras esa fecundación in vitro, Adara Molinero ha actualizado la evolución de los embriones y ha desvelado el punto exacto en el que se encuentra el proceso:

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"Hoy es el día 3 desde la fecundación y seguimos con 6 embriones", ha anunciado entusiasmada en un story al que acompaña con una imagen en la que se puede ver el desarrollo embrionario. Para hacer partícipes a sus seguidores, la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' ha explicado que ahora mismo sus embriones se encuentran en incubadoras especiales que replican las condiciones del útero mientras los embriólogos evalúan su evolución. "Seguimos cruzando los dedos", escribe.