Antía Troncoso 18 ABR 2026 - 19:55h.

El novio de Jessica Bueno sale en su defensa tras su última entrevista en '¡De viernes!' con unas bonitas palabras de apoyo

Jessica Bueno revela el miedo que siente al viajar con sus hijos: "Da vértigo"

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Robert Mendoza sale en defensa de Jessica Bueno. Anoche, la modelo sevillana y colaboradora de televisión concedía una de sus entrevistas más personales en '¡De viernes!', donde, después de mantenerse muchos años callada, decidió hablar sin filtros sobre su tormentosa historia de amor con Kiko Rivera en respuesta a las duras declaraciones que este dio sobre ella en este mismo programa. Hoy, la actual pareja de Jessica le ha dedicado unas bonitas palabras.

En el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta, Jessica Bueno decidió contar toda su verdad sobre los inicios y su mediática ruptura sentimental con Kiko Rivera, con el que tuvo una relación entre 2011 y 2013, fruto de la cual nació su hijo en común, Fran. Lo cierto es que, cuando parecía que las rencillas entre ellos ya eran cosa del pasado, el hijo de Isabel Pantoja sorprendía al cargar contra Jessica Bueno unas semanas atrás.

"Jessica me las hizo pasar canutas", fueron las palabras que uso Kiko Rivera al hablar sobre ella en su última entrevista después de afirmar en su 'Scoop' que las dos madres de sus hijos, Jessica e Irene, "se la pelaban". Unas declaraciones que sentaron muy mal a Jessica Bueno y por las que se ha vuelto a abrir una nueva guerra entre ellos.

Pese a que Jessica Bueno recalcó que ella en todo momento ha luchado por tener una buena sintonía con Kiko por el bien de su hijo: "Nunca me he enfadado con él. Siempre he priorizado el llevarnos bien", las críticas que ha vertido sobre ella el hijo de Kiko Rivera han sido la gota que ha colmado el vaso y el motivo principal por el que Jessica decidió dar un paso al frente y desvelar algunos de los episodios más duros que vivió durante su relación con el Dj.

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El significativo mensaje de apoyo de Robert a Jessica

Asimismo, durante la entrevista, Jessica Bueno revivió algunas de las declaraciones que Kiko Rivera dio sobre ella en el pasado, especialmente, las que ocurrieron tras su separación, en las que el hijo de Isabel Pantoja llegó a asegurar que la modelo no le satisfacía íntimamente. También, la de Sevilla habló sobre el duro momento que vivió en su parto, puesto que, en el día más especial de su vida, el Dj "se enfadó y se fue".

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Tras esto, esta tarde el actual novio de Jessica Bueno, el violinista Robert Mendoza, ha salido en su defensa, publicando en sus redes sociales un bonito y significativo mensaje de apoyo. Lo ha hecho a través de sus 'stories' de Instagram, donde ha compartido una imagen junto a la modelo con las siguientes palabras:

"A veces te miro y no puedo entender cómo alguien antes que yo no vio lo que yo veo". Defensa que, instantes más tarde, la propia Jessica Bueno ha agradecido: "Lo mismo pienso yo". Una afirmación que confirma el momento tan especial que está viviendo la modelo junto a Robert Mendoza con el que empezó una relación a principios de año, meses después de su ruptura con Luitingo.

Aunque, en los comienzos de este nuevo noviazgo, Jessica Bueno aseguró que quería "ir con pies de plomo", su historia de amor avanza a pasos agigantados, hasta el punto de que el está muy integrado en la vida familiar de la sevillana, compartiendo mucho tiempo con sus hijos, siempre respetando sus tiempos. Incluso, hace pocas semanas la pareja protagonizaba su primer 'photocall' juntos.