Equipo Outdoor 23 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo está viviendo los cambios en su cuerpo durante el embarazo

Mahi Masegosa, embarazada de 17 semanas, acude a las urgencias del hospital tras sufrir un "susto horroroso"

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Mahi Masegosa ha querido sincerarse con sus seguidores sobre una parte del embarazo de la que apenas se habla. La exconcursante de 'Supervivientes', que hace unos días se sometió a un cambio de look radical, ha compartido en sus historias de Instagram un momento de lo más sincero mientras se preparaba para ir a la playa junto a Rafa Moya.

Antes de salir hacia la playa, la influencer, en un vídeo con Rafa frente al espejo y entre risas, se ha sincerado sobre cómo se siente con su cuerpo últimamente. "Este bikini me lo pedí cuando estaba igual de embarazada, pero tenía menos barriga", ha bromeado, reconociendo que verse así "le da cosa".

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Hace una semana, la propia Mahi ya había contado que había cogido entre 6 y 7 kilos desde que se quedó embarazada, sobre todo en la barriga, el pecho y los muslos, así que esta nueva confesión no hace sino confirmar lo transparente que está siendo con todo el proceso.

La granadina también ha confesado que se había prometido a sí misma no hacerse las típicas fotos de embarazada, porque no se identifica con su cuerpo actual: “No me ubico con este cuerpo, realmente no me veo yo”, ha escrito, siendo igual de clara con sus sensaciones sobre esta etapa: “El proceso de tener un bebé, la verdad, no me convence, ni estoy cómoda como para presumir delante de una cámara”.

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A pesar de esa incomodidad, la creadora de contenido ha explicado el motivo por el que finalmente ha decidido documentar el momento: no quiere arrepentirse de no tener ningún recuerdo de esta etapa tan importante de su vida, por muy incómoda que se sienta ahora mismo con los cambios de su cuerpo y con todo lo que está viviendo. Así, entre la sinceridad y las ganas de guardar memoria de todo esto, Mahi ha contado que está buscando ideas en Pinterest para inspirarse a la hora de hacerse esas fotos.

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Su forma de compartir el embarazo, lejos de idealizarlo, se ha convertido en una constante desde que confirmó que espera una niña junto a Rafa Moya, a quien sus seguidores ya dan por hecho que llamarán Catalina. Ahora, con las ideas que vaya encontrando, solo queda esperar a ver qué tipo de sesión de fotos termina eligiendo para inmortalizar esta etapa que, en sus propias palabras, tanto le está costando asimilar.