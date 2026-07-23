Equipo Outdoor 23 JUL 2026 - 10:34h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre cómo está tratando la secuela más notable que ha sufrido tras su paso por el concurso

Teresa Seco se sincera sobre su relación con Lola Lolita: ¿Ha habido distanciamiento tras su paso por ‘Supervivientes’?

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Teresa Seco ha querido sincerarse con sus seguidores sobre una de las secuelas que le ha dejado su paso por 'Supervivientes'. La exconcursante, que antes de subirse al helicóptero rumbo a Honduras ya contaba con una sólida carrera como influencer, ha grabado en la peluquería un momento muy honesto sobre el estado de su pelo.

"Se me está cayendo muchísimo el pelo por el cambio hormonal que pasé en Supervivientes", ha explicado la valenciana de 28 años. No es la única secuela física que arrastra del concurso: semanas atrás ya había reconocido que llegó a tener hasta 50 picaduras en una sola mano durante su estancia en Honduras, además de otros problemas derivados de la dura experiencia.

Consciente del problema, Teresa ha asegurado: “Estoy cuidándomelo mucho”. Para intentar frenar la caída, va a tomar dos medidas concretas: empezar a tomar un complejo vitamínico específico para la caída del cabello y reducir al máximo los procesos químicos en su melena, limitándose únicamente a matizar el color de vez en cuando.

Se trata de un nutracéutico bebible enfocado en la salud capilar, cuya fórmula combina más de 30 vitaminas, minerales y antioxidantes de origen natural para nutrir el folículo desde el interior. Su enfoque es multifactorial: aborda a la vez varias de las principales causas de la caída del pelo, como la predisposición genética, el estrés oxidativo, los cambios hormonales o el déficit nutricional, precisamente el tipo de origen que ha señalado la propia Teresa.

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Además de mejorar el grosor y la densidad del cabello, la marca asegura que también repercute en la salud de las uñas y la piel. Se presenta en viales bebibles de consumo diario, con una pauta de un vial al día durante 28 días, descansando 2 antes de la siguiente caja, y los expertos recomiendan mantener el tratamiento entre 3 y 6 meses para notar resultados óptimos. Cada caja tiene un precio aproximado de 50 euros.

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Estas últimas semanas han estado marcadas por los viajes para la valenciana, que ha pasado una temporada tanto en Ibiza como en Los Ángeles. Además, hace poco sorprendía a sus seguidores compartiendo una fotografía junto a su chico, del que por ahora prefiere no dar más detalles, manteniendo su vida sentimental en el mismo perfil discreto que la ha caracterizado siempre.

Así, entre el tratamiento y el descanso de los procesos químicos, Teresa espera revertir poco a poco una de las secuelas más visibles de su paso por Honduras, un proceso que promete seguir documentando con sus seguidores en las próximas semanas.