Lidia González 22 ABR 2026 - 17:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llora por no haber podido despedirse de su padrastro antes de fallecer

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Mayeli Díaz lleva unas semanas muy complicadas y se ha sentado frente las cámaras de mtmad para explicar la situación que está viviendo. Después de hablar del difícil momento personal que vive, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, rota, habla de la dura pérdida familiar que ha sufrido. Sin poder contener las lágrimas y con todos los problemas que está arrastrando, la influencer se abre en canal para explicar cómo ha sido la situación que ha vivido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Es el hombre que me ha criado, al que reconozco como padre”, comienza asegurando al hablar de lo importante que era su figura en su vida. La creadora de contenido, que ha hablado de su migración y su situación familiar, confiesa la situación que hizo todavía mucho más duro este momento: “No llegué a tiempo, por mucho que corrí”. La influencer se sincera y se derrumba al explicar lo imprescindible que ha sido para ella: “Fue la persona que me enseñó a montar en bicicleta, lo que está bien y lo que está mal…”.

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Mayeli Díaz habla de su separación de Álvaro Rubio tras su deslealtad

Además de la pérdida de su padrastro, al que consideraba un padre, Mayeli Díaz ha vivido otro complicado golpe con el que ha tenido que lidiar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha roto su silencio para hablar sobre cómo vivió su separación de Álvaro Rubio tras su deslealtad. La creadora de contenido revela todos los detalles sobre cómo se encuentra su situación actual.

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Toda la verdad de la infidelidad de Álvaro Rubio a Mayeli Díaz

Mayeli Díaz está cansada de guardar silencio y ha decidido dar la cara para dar todas las explicaciones necesarias. Cansada de que sean otros los que cuenten aspectos de su vida privada, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela toda la verdad sobre la infidelidad de Álvaro Rubio. La creadora de contenido habla claro sobre la crisis que atraviesan y no se calla nada. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!