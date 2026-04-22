Natalia Sette 22 ABR 2026 - 17:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' carga contra aquellos que le han dejado comentarios haciendo referencia a un embarazo por su barriga

Susana Molina hace un 'house tour' de su impresionante casa en obras y desvela el dineral que le ha costado

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Susana Molina no ha podido más y ha estallado tras las especulaciones sobre un posible embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está disfrutando de la Feria de Sevilla junto a sus seres queridos y lo último que se esperaba era recibir una avalancha de comentarios sobre el tamaño de su barriga.

De camino a su segundo día de feria , la influencer se ha abierto en canal con sus seguidores para hablar de una situación que le ha afectado profundamente. “Ayer fue la primera vez, desde 2024 que empecé a subir videos, que me he visto rayada y afectada”, ha comenzado diciendo visiblemente molesta.

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Todo comenzó con la foto que subió Susana mostrando su ‘look’ del primer día en el Real. Lo que ella pensó que sería una simple publicación típica de la feria, se convirtió en una avalancha de comentarios sobre el estado de su barriga. “Los comentarios de la foto que subí, comentarios a mi por privado, a Obando y a Guille. Han sido del tipo ‘tiene barriga de embarazada’, ‘tiene cara de embarazada’ e incluso ‘tiene caderas de embarazada’”, ha explicado afectada.

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La exnovia de Gonzalo Montoya confía en que los cientos de comentarios que ha recibido al respecto no están hechos desde la maldad. “Quiero pensar que no lo hacéis desde el odio y es que tenéis ganas de verme embarazada”, ha dicho con honestidad. La realidad es que ella también tiene ganas de estarlo pero por el momento no es así. “Yo también tengo ganas pero no estoy embarazada”, ha confesado.

No es la primera vez que Susana se pronuncia sobre una posible maternidad . Hace unas semanas la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ya aclaró que no lo estaba y que era una tema que le causaba bastante ansiedad. Es por ello que no ha querido quedarse callada y ha expresado su malestar ante la insistencia de sus seguidores.

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“No debería mostrarme vulnerable ni decir lo que me afecta y lo que no porque al final es una brecha para que las hienas lo utilicen para hacerme daño”, ha continuado diciendo. Pero ha llegado a un punto que no puede más y es que el resto de días de la feria seguirá subiendo sus ‘outfits’ y no quiere que su sección de comentarios gire en torno a lo mismo.

Además, la empresaria ha explicado cómo se sintió al ver por primera vez todas las especulaciones de sus seguidores. “Yo ayer subí la foto y dejé el móvil. Al ir al baño me puse a ver los comentarios y dije ‘maldita la hora’”, ha contado con honestidad. Y es que a partir de ese momento, comenzó a sentir “que todo el mundo le miraba la tripa”.

A raíz del comunicado que ha hecho a través de sus ‘stories’ lo único que desea Susana es que se deje de hablar de un posible embarazo y centrarse en disfrutar con los suyos sin estar preocupada por el tamaño de su barriga.