Natalia Sette 22 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte su 'look' para la noche de 'El Pescaito' y recibe un aluvión de comentarios negativos

Marina García se sincera sobre el delicado momento que atraviesa su relación con Jesús Sánchez

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Marina García ya ha dado el pistoletazo de salida a su semana favorita del año. La influencer, que vive la Feria de Abril de Sevilla con mayor intensidad que la de su propio pueblo, ha compartido con sus seguidores el primer look de esta semana. Sin embargo, lo que para la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ era una apuesta segura por la originalidad, se ha convertido en el blanco de numerosas críticas.

La influencer, acostumbrada a compartir sus ‘looks’ , era consciente de que su elección no dejaría a nadie indiferente. Antes de mostrarlo, ya avisaba a su comunidad del revuelo que sabía que se venía: “Ya lo tenéis, me espero todo tipo de comentarios, espero la mayoría buenos ufff”. Para Marina, este diseño es una obra de arte. “De las prendas más especiales que he llevado nunca, tiene un estilo tan único y tan diferente, una auténtica fantasía”, ha señalado entusiasmada.

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Se trata de un vestido que combina el satén negro con un imponente encaje en tono crema que recorre todo el cuerpo y las mangas, simulando el efecto de una mantilla. Su novio, Jesús Sánchez, también ha querido dar su opinión tras ver el traje por primera vez. “De primeras me ha impresionado un poquito. La primera impresión es ‘pum’, pero después lo ves, tiene idiosincrasia, está guapo”, ha declarado el sevillano apoyando la apuesta de su chica.

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Pero la realidad en los comentarios ha sido muy distinta. Una parte de sus seguidores no ha entendido el concepto y las críticas no han tardado en llegar. “Parece una bata de casa, no me gusta nada” o “Es horroroso por más filtros y morritos que ponga”, han sido algunos de los mensajes más repetidos. Otros, incluso, han cuestionado que sea un look apto para el Real: “Yo me lo pondría exclusivamente para una fiesta de disfraces, es la única forma de que no me diera vergüenza”, sentenciaba una usuaria.

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A pesar del aluvión de críticas, muchos otros fans han salido en su defensa asegurando que Marina siempre es la mejor vestida y que tiene una elegancia natural. Lejos de quedarse callada, la propia influencer ha respondido tajante a los 'haters' para defender su visión de la moda. “Pese a toda crítica jejejeje tengo que decir que nadie me va a quitar de la cabeza lo especial que es este vestido”, ha escrito con firmeza.

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Para Marina, cada detalle tiene un porqué que sus seguidores aún no han terminado de descubrir. “El encaje con el lunar, las mangas como si se tratase de una mantilla, los pendientes… Además todo tiene un sentido, va en concordancia a mis trajes de flamenca de este año, no digo más”, ha aclarado dejando la puerta abierta a lo que está por venir. Con esta respuesta, la andaluza deja claro que seguirá fiel a su estilo único durante toda la semana.