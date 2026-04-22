Lorena Romera 22 ABR 2026 - 12:18h.

A la modelo le han preguntado por la emoción de su hijo al descubrir que va a ser padre de una niña

Alejandra Rubio muestra su barriga de embarazada con una tierna foto junto a Carlo Costanzia

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Hace unos días, Alejandra Rubio compartía en sus redes cómo le contaba a Carlo Costanzia el sexo del bebé que están esperando. Un momento de lo más emotivo que provocaba que el italiano rompiese a llorar. Tras abrir el sobre que desvelaba que van a ser padres de una niña, la influencer y el actor se fundían en infinitos abrazos. Terelu Campos ya se ha pronunciado públicamente sobre este tierno momento. Ahora le ha tocado el turno a Mar Flores, que ha tenido una inesperada reacción cuando le han preguntado por las lágrimas de su hijo.

El gender reveal de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia era una de las noticias más esperadas. Lejos de la típica celebración con globos, confetti y fuegos artificiales, la pareja decidía compartir el sexo de su bebé de una forma muy personal; ellos solas, desde la intimidad del sofá de su casa. Pero, a pesar de la carga emocional del vídeo, en el que veíamos al italiano romperse completamente en brazos de su chica, Mar Flores ha reaccionado mostrándose indiferente a esta publicación.

"No he visto nada", ha expresado la modelo, desmarcándose del contenido que ha publicado su hijo en Instagram. "Pero están muy contentos", ha puntualizado. Su actitud contrasta directamente con la de hace escasas horas de Terelu Campos, que reaccionada muy emocionada a los comentarios de "enhorabuena" de la prensa. Unas declaraciones en las que daba pistas sobre el nombre que podría escoger su hija y su yerno para el bebé en camino: "No hay quinielas, que yo sepa. El otro estaba muy claro porque era una tradición familiar, pero este...".

Unas palabras con las que la colaboradora de '¡De Viernes!' aseguraba no saber nada de un posible tributo a María Teresa Campos. En esto sí coincide con Mar Flores, a la que hoy le han preguntado sobre la posibilidad de que la criatura se llamase como ella. "Ni idea, ni idea, preguntarles por ellos", ha zanjado.