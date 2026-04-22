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Ortega Cano se sincera sobre lo que opina de Álvaro García, el novio de su hija Gloria Camila

Ortega Cano se sincera sobre lo que opina de Álvaro García
Ortega Cano, Avaro García y Gloria Camila. Getty Images / Instagram
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Gloria Camilia sorprendía a todos hace unos meses al anunciar su reconciliación con Álvaro García. Tras semanas marcadas por las polémicas sentimentales y familiares, la familia Cano se ha ido a Sevilla a desconectar y a disfrutar de la Feria de Abril. Lo que no han podido evitar es a los medios y Ortega Cano se sincera sobre lo que opina del novio de su hija. 

Ya en su momento, el torero habló abiertamente sobre la situación sentimental de su pequeña. Fue muy tajante al decir que lo último que quería era verla sufrir, y que ya había llorado suficiente por amor. Álvaro por su parte aseguró que entre él y la familia de su chica existía buena sintonía. Ahora ha sido Ortega quién se ha sincerado. 

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Desde Europa Press han querido saber cómo está el padre de Gloria Camila. “Muy bien, muy contento de estar aquí en Sevilla”, ha contestado él muy sonriente. Toda la familia está disfrutando de la Feria de Abril vestidos con sus mejores galas y rodeados de buenos amigos. Pero no todo ha sido hablar de su estado, la prensa ha querido saber si considera que Álvaro es uno de más de la familia. 

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La propia Gloria Camila ha compartido imágenes en su página de Instagram junto al cantante, compartiendo juntos miradas cómplices y sonrisas. Parece ser que el gaditano no quiso perderse la feria de mano de su novia y la familia de esta. “También nos acompaña Álvaro, Álvaro García, el novio de Gloria. Uno más de la familia”, le dice el periodista. 

Gloria Camila y Álvaro García en la Feria de Abril de Sevilla
Gloria Camila y Álvaro García en la Feria de Abril de Sevilla. telecinco.es

“Pues sí, parece ser, parece ser. Vamos a ver”, ha contestado Ortega. Sin florituras ni excesivos halagos, el torero se ha limitado a contestar la pregunta y seguir pasándolo bien con su familia. La influencer, por su parte, ha sido también muy escueta con sus respuestas. “Estamos todos súper bien, súper contentos”, ha dicho con seguridad. 

Ninguno de la familia Ortega ha querido hablar más de la cuenta ni entrar en las polémicas que los han rodeado estas pasadas semanas. Aunque no ha querido dar muchas declaraciones, por sus redes sociales no ha dudado en compartir tiernos momentos de la feria y, sobre todo, fotos con su amor.

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