Gloria Camila revoluciona la Feria con un vestido de flamenco hecho con un nórdico y una funda de cojín

Rocío Molina 23 ABR 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha lucido un rompedor vestido de dos piezas presentado en el duodécimo Certamen de Moda Flamenca de IKEA Sevilla

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Gloria Camila ha causado sensación por uno de los estilismos que ha enseñado en la Feria de Abril y la historia que tiene detrás. La exconcursante de 'Supervivientes' ha revolucionado el Ferial con un vestido de flamenco hecho con un nórdico, estores y una funda de cojín. "¿Os lo podéis creer? Es brutal", son las palabras con las ha presentado esta idea tan original.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha lucido un modelo de dos piezas que, a simple vista podría parecer un traje de flamenco de alta costura, pero que esconde un origen de lo más sorprendente. Los alumnos de la Escuela Superior de Moda de Sevilla han diseñado este traje, en concreto, Susana Ramos, dentro del 12º Certamen Moda Flamenca de IKEA Sevilla y Gloria Camila lo ha traído a la Feria y ha explicado los materiales con los que está hecho.

"Empezamos por la chaquetilla que, además muy torera, es una funda de cojín de almohada", ha comenzado diciendo dándose una vuelta y paseando entre las distintas casetas para poder lucir esta creatividad en azul con estampado de flores que, sin dar ninguna aclaración, se podría buscar en cualquier tienda. No es la única originalidad que hay tras este diseño. El cuerpo y la falda en azul celeste también tiene su origen en otra sorprendente transformación.

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"El vestido está hecho con una funda de nórdico y para hacer las enaguas han cogido estores", ha revelado la influencer de 30 años de esta iniciativa que impulsa el talento joven y en donde la creatividad hace posible todo para dar lugar a piezas únicas. ¡Hasta la conversión en volantes de cortinas y fundas nórdicas! El resultado ha sido calificado por la propia Gloria Camila como "brutal" y ha tenido unas palabras para todos los que han llevado a cabo esta iniciativa.

"Sé con la ilusión que se hace esto y lo mucho que cuesta. Yo que he estudiado moda os apoyo y os valoro muchísimo", ha recalcado acerca de crear una prenda de tal complejidad y transformando materiales creados para otra funcionalidad. "Estoy deseando ver la cara que pone mi gente", ha dicho sin poder contener los nervios al pensar cómo van a reaccionar.

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Y las que tampoco se han hecho esperar han sido las reacciones en las redes al presentar este original vestido de flamenco hecho con un nórdico y una funda de cojín. "Es una maravilla", "enhorabuena a la diseñadora", "precioso", "increíbles manos las de Susana" o el "orgullo" que siente la madre de la diseñadora al ver desfilar a Gloria Camila con un modelo realizado por su hija a base de talento, capacidad y mucha innovación.