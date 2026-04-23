Lidia González 23 ABR 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se confiesa sobre los errores que cometió en su relación con Patri Pérez

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Lester Duque ha abierto su corazón para confesarse como nunca sobre todo lo que ha vivido con la madre de sus hijos, sin obviar los malos momentos que ha atravesado con ella. Después de confesar si ha estado con otras personas durante su separación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre los límites a los que llegó su relación con Patri Pérez. Muy honesto con lo que ha ocurrido entre ellos, el influencer reflexiona al respeto y habla sin tapujos con la catalana. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que le ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Aunque el creador de contenido también ha tenido tiempo para dedicarle unas bonitas palabras, no ha querido dejar de lado los errores que ha cometido. Por ello, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa uno de sus mayores arrepentimientos y asegura: “Nos hemos faltado al respeto públicamente”. El influencer, que ha abierto las puertas de su nueva casa familiar, habla del comportamiento que tuvo en su grave crisis con Patri Pérez: “He pasado los límites muchas veces y pido disculpas”.

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Lester Duque, arrepentido de haberse separado de Patri Pérez

Siguiendo por el camino de los errores que ha cometido en su relación, Lester Duque reconoce públicamente que se arrepiente de haberse separado de Patri Pérez. El influencer echa la vista atrás al momento en el que tomaron caminos separados y se abre en canal para explicar cómo vivió toda esa situación.

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Patri Pérez confiesa un aspecto negativo del canario y terminan discutiendo

Lester Duque no ha sido el único que se ha sincerado como nunca sobre su matrimonio, sino que Patri Pérez también tiene mucho que contar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa un aspecto negativo del canario y terminan discutiendo. La catalana ha hablado sin filtros, pero su transparencia ha hecho saltar al influencer. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle, en exclusiva, para Mediaset Infinity!