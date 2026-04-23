Lidia González 23 ABR 2026 - 13:10h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se deshace de la idealización de las redes y cuenta cómo fue realmente su viaje en familia

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Mayeli Díaz ha decidido hablar de un tema muy controvertido a través de su canal de mtmad. Después de todo lo que está viviendo y de desvelar el complicado momento personal que está atravesando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su verdadera relación con Álvaro Rubio detrás de las redes sociales. La influencer ha dado un paso al frente para sincerarse con sus seguidores y contar cómo es la realidad de su vida. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que recientemente ha vivido una pérdida familiar, ha hablado alto y claro para visibilizar cómo es su vida realmente y deshacerse de la idealización que se crea a través de las redes, especialmente haciendo referencia al reciente viaje que ha hecho en familia: “Sale lo que yo quiero enseñaros”. Sincera como siempre y cansada de fingir una realidad que no existe, ha hablado públicamente sobre la crisis que vive con el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tras salir a la luz su deslealtad: “Te enseño lo que yo quiero que veas”.

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Mayeli cuenta cómo ha vivido su separación de Álvaro tras su deslealtad

Mayeli Díaz lleva unas semanas muy difíciles tras toda la información que se ha destapado con relación a una posible deslealtad de su pareja. Después de asimilarlo durante unos días, la influencer se ha pronunciado al respecto y cuenta cómo ha vivido su separación de Álvaro tras su deslealtad. Sin poder contener la emoción, se sincera al respecto y habla de su situación actual con el padre de su hija.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta la verdad de la infidelidad de Álvaro

Cansada de que todo el mundo hable de lo que ha ocurrido en su relación, Mayeli Díaz ha dado un paso al frente para ser ella, de primera mano, quien desvele lo que ha pasado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la verdad de la infidelidad de Álvaro Rubio. La creadora de contenido explica todos los detalles de la conversación que mantuvo con él en la que le confesó todo y hace una cronología completa. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!