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Después de todos los contratiempos que ha vivido durante este año, desde los problemas relacionados con su casa hasta no poder irse de luna de miel por la guerra de Irán. Por fin Marta López disfruta de su viaje en Maldivas.

'El tiempo justo' ha podido hablar en directo con Marta López desde Maldivas: “Todavía no he cenado, si me habéis pillado en bikini es porque venimos de una fiesta nocturna en la piscina”.

Marta explica cómo están siendo estos primeros días de su tan esperada luna de miel: “Mi marido está aquí, pero en cuanto oye cámaras desaparece. Solo llevamos dos días y lo único que nos ha dado tiempo es a comer, tomar el sol y querernos muchísimo, todo el rato”.

Marta López: "Hemos cogido una semana aquí y luego, cuando podamos, nos iremos a Nueva York"

Joaquín le pregunta si se ha llevado algún libro, y Marta responde: “He traído el libro del Rey, pero aún no lo he empezado, quería leérmelo aquí”.

La colaboradora también enseña su habitación, “justo encima del mar, de un azul turquesa que es una maravilla”, aunque no puede mostrar las vistas porque es de noche y no se aprecia nada.

Además, Marta desvela sus planes para su luna de miel: “Hemos cogido una semana aquí y luego, cuando podamos, nos iremos a Nueva York, porque no lo conocemos ninguno de los dos”.