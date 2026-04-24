Carlos Otero 24 ABR 2026 - 18:42h.

Makoke tiene una importante deuda con la Agencia Tributaria y la Fiscalía ha llegado a pedirle cárcel

Makoke explica el motivo por el que ha terminado en urgencias con Gonzalo, su novio

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Makoke regresa al plató de ‘¡De Viernes!’ para poner en orden su anterior matrimonio y, de paso, actualizar su situación tributaria. La colaboradora tuvo esta semana una vista judicial relativa a la importante deuda que mantiene con Hacienda, por la que la Fiscalía llegó a pedir hasta cuatro años de prisión. La televisiva se esfuerza ahora por regularizar su situación económica y, aunque la televisión sigue siendo su principal fuente de ingresos, cuenta con otros recursos. Los analizamos.

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Montó una firma de lencería con tres amigas

Desde hace varios años, Makoke se lanzó al mundo empresarial con el objetivo de proteger su patrimonio. Junto a sus amigas de toda la vida —la actriz Mónica Estarreado y las empresarias Judith Atienza y Mónica Martínez— creó la firma ‘Chicback’. Su producto estrella es un sujetador con tiras intercambiables, diseñado para lucir vestidos y tops con la espalda descubierta. “Un producto diseñado por mujeres y para mujeres, que nos permite lucir la espalda de una manera tan cómoda como diferente”, aseguran desde la marca.

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Prescriptora digital de productos

Como no podía ser de otra manera, Makoke promociona su firma de sujetadores a través de las redes sociales. Pero la rubia también obtiene ingresos extra publicitando otros bienes y servicios. Una visita rápida a su feed de Instagram permite comprobar que una buena parte de sus publicaciones responden a fines comerciales. La exconcursante de ‘Supervivientes’ es prescriptora de una amplia gama de productos: lo mismo promociona un parque de atracciones que artículos de belleza o compras en una aplicación de origen chino.

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Empeño de joyas

Makoke invirtió en joyas durante los años de bonanza económica junto a su exmarido. Estas adquisiciones le han permitido obtener liquidez en los momentos de mayor dificultad financiera. En 2022 confirmó que se vio obligada a empeñar tres relojes de lujo, dos de ellos de la firma Cartier. “No me hago la víctima; afortunadamente los tenía y pude hacerlo”, explicó entonces.

Exclusivas en prensa escrita

Además de participar en realities y colaborar en programas de Telecinco, Makoke también obtiene ingresos de la prensa escrita. De vez en cuando, la malagueña protagoniza la portada de alguna publicación y, junto a fotografías exclusivas, adelanta noticias de su vida privada. Una de las más comentadas de los últimos tiempos fue aquella en la que declaró que ninguno de sus compañeros de Telecinco estaría invitado a su boda.

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Gonzalo ejerce de muro de contención

La buena situación laboral de Gonzalo, el prometido de Makoke, supone una auténtica bomba de oxígeno para la colaboradora. Su pareja es director general de una empresa de tecnología y marketing y anteriormente ocupó puestos de liderazgo en compañías de primer nivel.

Con un MBA en Negocios Internacionales por la Thunderbird School of Global Management, destaca en su perfil de LinkedIn por “combinar visión estratégica con una toma de decisiones basada en datos, con el objetivo de aumentar la captación y fidelización de clientes y mantener una ventaja competitiva en mercados muy exigentes”.

Su fallido negocio de manicuras

Makoke y su hijo, Javier Tudela, abrieron hace unos años un negocio de manicura en Majadahonda, al norte de Madrid. La ex de Tony Spina puso el proyecto en marcha con mucha ilusión, pero tras la pandemia no tuvo más remedio que bajar la persiana y traspasar el local.