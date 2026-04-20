Marta López, a Jessica Bueno tras decir que ha callado mucho de su relación con Kiko Rivera: "Dejas entrever que hay cosas peores"
La colaboradora de 'El tiempo justo' ha reaccionado de forma tajante a las últimas declaraciones de la ex del DJ
Irene Rosales responde a Kiko Rivera por filtrar el dinero que le pasa al mes y desvela por qué Isabel Pantoja la culpa del conflicto familiar
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Jessica Bueno tiene claro que ya no se va a callar nada de su relación con Kiko Rivera, después de que el DJ contase en '¡De viernes!' algunos trapos sucios del noviazgo que tuvieron hace más de una década.