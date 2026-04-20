La colaboradora de 'El tiempo justo' ha reaccionado de forma tajante a las últimas declaraciones de la ex del DJ

Irene Rosales responde a Kiko Rivera por filtrar el dinero que le pasa al mes y desvela por qué Isabel Pantoja la culpa del conflicto familiar

'El tiempo justo', en Mediaset Infinity

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Jessica Bueno tiene claro que ya no se va a callar nada de su relación con Kiko Rivera, después de que el DJ contase en '¡De viernes!' algunos trapos sucios del noviazgo que tuvieron hace más de una década.