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Marta López, a Jessica Bueno tras decir que ha callado mucho de su relación con Kiko Rivera: "Dejas entrever que hay cosas peores"

Marta López, a Jessica Bueno tras decir que ha callado mucho de su relación con Kiko Rivera: "Dejas entrever que hay cosas peores"
La tajante reacción de Marta López tras decir Jessica Bueno que ha callado mucho de su relación con Kiko River. telecinco.es
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Jessica Bueno tiene claro que ya no se va a callar nada de su relación con Kiko Rivera, después de que el DJ contase en '¡De viernes!' algunos trapos sucios del noviazgo que tuvieron hace más de una década.

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