Marta López enseña su espectacular casa nueva con jardín a doble altura y piscina

Ana Carrillo 21 ABR 2026 - 17:58h.

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Marta López ha cumplido su sueño tras haber pasado unos meses preocupada por la venta de su antigua casa: por fin la ha vendido y se ha comprado un chalet en Madrid, muy cerca de donde vive Ilia Topuria. La colaboradora ha abierto las puertas de su espectacular casa nueva, que cuenta con jardín a doble altura, piscina con jacuzzi, salón exterior, chimenea eléctrica y cocina con vinoteca.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha hecho un 'house tour' de la casa en la que vive con su marido, el fisioterapeuta Alejandro Huerta, y los tres hijos que tiene de dos relaciones previas. Ha explicado que se mudó hace un mes y que está muy contenta porque tiene unas vistas privilegiadas y no tiene vecinos al lado; aunque ha matizado que no ha terminado de decorarla y que ha reutilizado muchos muebles de su antigua casa, como el espejo que se sitúa en el hall y que le regaló su padre tras adquirirlo en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste.

En el vídeo que encabeza este artículo puedes ver el 'house tour' al completo que ha hecho Marta López de su nueva casa, que ha sorprendido mucho a Joaquín Prat y a los colaboradores, que le han dicho que es una casa "preciosa". "¡Hasta la casita de muñecas me gusta!", le ha dicho el presentador al ver la casa que Marta tiene en el jardín trasero.

Todos le han dado la enhorabuena a su compañera y han celebrado que haya podido comprarse su casa "tras años trabajando duro". Marta López les ha prometido celebrar una gran fiesta de inauguración cuando la tenga completamente amueblada y que la volverá a enseñar en ese momento en 'El tiempo justo'.