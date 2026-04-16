Lidia González 16 ABR 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ establecen la fecha límite para pasar por el altar y convertirse en padres

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







A pesar de que su relación se encuentra en un momento complicado y no está atravesando su mejor racha, Olatz tiene muy claro algo sobre su futuro que ha querido compartir con sus seguidores. Después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Albert Barranco se sinceran sobre sus planes de boda y tener hijos. La pareja se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“A los dos nos encantaría”, asegura el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Ahora que la creadora de contenido ya ha anunciado la decisión que ha tomado respecto a su relación con el catalán, ha dado un paso más allá para hablar de todos sus planes de futuro con él. Los exparticipantes de ‘LIDLT’ han sido muy concretos y han establecido la fecha límite en la que les gustaría cumplir estas metas.

PUEDE INTERESARTE La madre de Olatz opina duramente sobre su relación con Albert Barranco

El exconcursante de ‘Supervivientes’ y la creadora de contenido se sinceran sobre la importancia que tiene para ellos formar una familia: “Cada vez lo vas viendo más cercano”. Olatz asegura que tiene todos los detalles pensados para el día de su boda y el catalán explica lo primordial que es para él tener hijos: “El sueño de mi vida es ser padre”.

Barranco confiesa si realmente está enamorado de Olatz

PUEDE INTERESARTE Albert Barranco cuenta la verdad de sus conversaciones con Claudia Bavel

Antes de tomar una decisión sobre su futuro juntos, la creadora de contenido ha necesitado saber la respuesta a una pregunta muy importante para ella. Albert Barranco, que ha podido aclarar sus sentimientos después de estar tiempo alejados, confiesa si realmente está enamorado de Olatz. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona a sus palabras y se sincera. ¡Dale al play y no te pierdas toda la verdad, en Mediaset Infinity!