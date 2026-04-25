Fiesta 25 ABR 2026 - 18:32h.

Andrés Pajares y Andrés Burguera arremeten duramente el uno contra el otro

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Andrés Pajares ha sorprendido esta semana, a su salida del hospital, haciendo unas durísimas declaraciones contra su hijo, Andrés Burguera, asegurando que no quiere saber nada de él. Cuando pensábamos que la guerra entre Andrés Pajares y su hijo no podía ir a peor, el actor arremetía con él diciendo que su hijo es "un malnacido". Acudimos a Andrés Burguera para saber qué piensa al respecto y nos sorprende con unas tremendas declaraciones contra su padre.

"No quiero saber nada de ese individuo. La última vez que hablamos me dijo que nos volveríamos a ver en mi entierro", ha llegado a confesar Andrés Pajares esta semana. Tras años enfrentados, padre e hijo se muestran más distanciados que nunca. Lejos de poner paz, Andrés Burguera echa más leña al fuego, avivando la guerra contra su padre: tira de sarcasmo, de ironía y "se muestra muy grosero y desagradable", según considera Kiti Gordillo, quien ha podido hablar con él.

Las duras palabras de Andrés Burguera contra su padre

Andrés Burguera ha vendido la mala relación con su familia desde hace muchos años, por eso no le debería extrañar que la prensa le pregunte sobre estas últimas declaraciones de su padre. Cuando le preguntamos al respecto, le pregunta a la reportera qué como se encuentra su madre de sus hemorroides. La conversación continúa y, en un momento dado, llega a decir sobre su padre que "es una persona muy inteligente, muy fiel que jamás ha utilizado ningún servicio de prostitución, como buen padre".

Además, sobre su hermana, Mari Cielo Pajares, Andrés Burguera llega a decir que le tiene tanto cariño que la llama Inferno. Por su parte, el programa también ha hablado con Conchi Alonso, expareja de Andrés Pajares, quien lamenta profundamente toda esta situación familiar: asegura que ella era el nexo de unión de la familia y que, cuando ella desapareció de sus vidas, se hizo evidente ese poco arraigo que siempre han tenido.