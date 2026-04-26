Lidia González 26 ABR 2026 - 09:30h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica lo mucho que ha influenciado en su vida su hermano mayor

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Mar Ruiz ha hablado de una de las parcelas más importantes de su vida que ha querido que sus seguidores conozcan. Después de hablar de la ictiofobia que sufrió durante años, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre su relación con su hermano Adrián. La influencer no puede contener la sonrisa al hablar de su familia y desvela su faceta como rapero, a quien considera su “referente”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Debido a la situación laboral de sus padres, la creadora de contenido ha tenido muchas vivencias con su hermano y, por ello, le tiene un cariño muy especial: “Trabajaban mucho, entonces he estado mucho con mi hermano mayor”. A pesar de que se llevan siete años, la influencer tiene una relación estrecha con él y ha explicado cómo ha influido en su vida: “Todo lo creativo ha venido de él, lo imitaba en todo”.

Su nivel de estudios y su trabajo antes de ‘La isla de las tentaciones’

Mar Ruiz ha hablado de uno de los aspectos con los que más feliz se siente en su vida y no ha dudado en decirlo por todo lo alto. La influencer desvela su nivel de estudios y cuenta los detalles de la carrera universitaria que ha cursado. Además, confiesa cuál era su trabajo antes de poner rumbo a ‘La isla de las tentaciones’ y dar el salto a la fama.

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Mar Ruiz desvela todas sus operaciones estéticas y muestra su cambio físico

Mar Ruiz está dispuesta a aclarar un tema que suscita mucho interés entre sus seguidores y no se ha guardado ningún secreto. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todas sus operaciones estéticas. La creadora de contenido ha mostrado imágenes de su cambio físico y se sincera al respecto. Además, habla de la complicación que sufrió en una de ellas. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado!