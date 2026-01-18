Fiesta 18 ENE 2026 - 18:24h.

La exsocia de Raquel Mosquera: "Págame los seis mil euros, lo que me debes, más los intereses"

Raquel Mosquera desvela el motivo real por el que su marido Isi está en la cárcel: "Podría haber perdido la vida"

'Fiesta' tiene un duro testimonio que va en contra de Raquel Mosquera, la cual va a descubrir, en pleno directo, que hay una exsocia y examiga llamada Ángela Beck que la acusa de ser una deudora. Sin duda, se trata de una mala noticia que va a poner patas arriba la poca tranquilidad que tiene la exmujer de Pedro Carrasco, pues recordemos que no pasa por un buen momento a raíz de la detención de su actual marido, Isi (está privado de libertad en una prisión francesa).

Omar Suárez ha hablado con esta mujer que formó parte de la vida de Raquel Mosquera y que se muestra muy contundente contra la peluquera a la hora de dar detalles hasta ahora desconocidos sobre ella: "No va a tener una tarde tranquila por la información que tenemos sobre ella. Esta noticia me la da una persona que la conoce perfectamente, que ha convivido con ella. Es muy desagradable y seguramente Raquel tenga que tomar medidas", avance Omar.

El duro testimonio de una exsocia de Raquel Mosquera

"Vas de buena persona, de mosquita muerta, mandando amorcito y besitos... deja todo este paripé. Me tiene miedo a mí porque sabe que yo soy muy transparente y todo lo que digo es verdad. Entonces la que miente es ella", es solo el principio de todo lo que esta exsocia de Raquel Mosquera ha soltado por su boca. Después, viene su acusación: "Págame los seis mil euros, lo que me debes, más los intereses. Tú me has quitado el pan de mi familia y eso tiene consecuencias".

El caso es que Raquel y Ángela montaron un negocio conjunto y, tras llegar a un acuerdo, Ángela se encargó de pagar el coste de las obras de la reforma (Raquel le devolvería el dinero más adelante). Le debía más dinero, pero solo se ha podido demostrar unos 5.000 euros: "Me ha hecho muchísimo daño, entré en una depresión muy profunda". Según cuenta, solo le ha pagado 580 euros y desvela que "empezó a presionarme para llevarse todos mis clientes. Su estrategia sucia contra mí, para aprovecharse de mi marca".

Dice que hay una sentencia en la que sale ganadora y que pensaba tirar la toalla. Pero ¿cuáles son los pasos que va a seguir esta exsocia? "Lo vamos a hacer ahora es que, como económicamente vas mejor, que estás construyendo un hotel, voy a reclamarte lo que me debes. Prepárate, la verdad", avisa. Y es que esta deuda que reclama la examiga, ya habría pasado por los tribunales. Por si esto fuera poco, Ángela desmonta el testimonio que dio Raquel Mosquera hace unos días en '¡De viernes!', donde hablaba de la detención de su marido: "Ella es cómplice de los hechos de su marido porque ella es muy controladora. ¿Cómo no va a saber de dónde sale el dinero de su marido?", se pregunta.