Berto González 26 ABR 2026 - 18:00h.

El concursante de 'Supervivientes' cuenta con una familia muy unida en la que sus tres hijos han seguido su camino en la música

La historia de superación y trayectoria deportiva de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes'

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José Manuel Soto está viviendo una nueva etapa personal al volver a 'Supervivientes 2026', donde a sus 65 años se está superando a sí mismo en cada prueba. Más allá de su trayectoria como cantante, el sevillano cuenta con una vida familiar junto a su mujer y sus tres hijos, Rocío, Marcos y Jaime, con quienes guarda una relación muy cercana además de una clara conexión con la música, que ha terminado convirtiéndose en un proyecto común.

La vida familiar de José Manuel Soto ha estado siempre muy ligada a la música. El artista conoció a su mujer, Rocío Parejo, cuando ambos coincidieron como integrantes de un coro musical. Desde entonces, han construido una relación estable que ha dado lugar a una familia numerosa con tres hijos: Jaime, Rocío y Marcos, que actualmente tienen 36, 34 y 32 años respectivamente.

Por su parte, Rocío Parejo no se ha dedicado de forma profesional a la múscia, pero si ha tenido siempre una gran capacidad para cantar y tocar la guitarra, algo que sus propios hijos han destacado en diferentes ocasiones. El ambiente artístico que había en su hogar familiar influyó directamente en el desarrollo profesional de los tres hermanos, que han crecido rodeados de referentes musicales.

La familia ha mantenido siempre una relación muy unida y cercana. A pesar de las diferentes personalidades entre los hijos, todos comparten una fuerte relación de cariño tanto entre ellos como con sus padres. José Manuel Soto ha sido, según ellos mismos han explicado, un padre muy implicado y un gran apoyo en sus carreras, especialmente en lo que tiene que ver con la música.

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Así es la vida actual de Rocío, Marcos y Jaime Soto

Los tres hijos de José Manuel Soto han seguido caminos diferentes, pero todos han terminado encontrando su lugar en el mundo de la música. Jaime y Marcos han formado un dúo llamado 'Mi hermano y yo', un proyecto que surge tras un viaje mochilero por India y que apuesta por un estilo propio con influencias variadas de diferentes géneros.

Su propuesta musical combina referencias que van desde artistas como Camarón de la Isla hasta grupos internacionales como The Beatles, pasando por otros estilos más cercanos al flamenco y al pop. Esta fusión les ha permitido tener una identidad propia, alejada en parte del estilo más clásico de su padre. El dúo ha ido ganando seguidores y ha llegado incluso a colaborar con diferentes marcas, consolidando poco a poco su presencia en el mundo de la música.

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A su vez, el camino profesional de los tres hermanos ha sido ligeramente diferente. El camino de Jaime hacia la música fue más natural, ya que desde joven tenía claro que quería dedicarse a ello. Marcos, en cambio, tuvo una trayectoria diferente: destacó en los estudios e incluso comenzó una carrera universitaria en Periodismo, además de jugar al fútbol en categorías inferiores del Betis hasta que una lesión cambió su rumbo.

Por su parte, Rocío Soto también ha desarrollado su carrera en solitario. Aunque se formó en Turismo y también cursó estudios relacionados con la veterinaria, su vocación musical ha terminado imponiéndose. Con una voz marcada por influencias flamencas y acompañada de guitarra, ha ido consolidando su propio estilo desde que inició su carrera en 2023.

A pesar de sus trayectorias individuales, los tres hermanos han colaborado juntos en varias ocasiones, demostrando la buena relación que mantienen.

De hecho, uno de los proyectos más representativos de esta unión es la gira 'Soto & Family', en la que comparten escenario con su padre. Estos espectáculos les ha permitido darse a conocer y, al mismo tiempo, reforzar esa relación con su familia.