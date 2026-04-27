Celia Molina 27 ABR 2026 - 10:21h.

La afición del Estepona, el club en el que Julen trabaja como mánager, le dedicó un largo aplauso al verle sentado en la grada

Primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer: "Demasiadas emociones en tan poco tiempo"

Compartir







El exfubolista Julen Guerrero que, actualmente, trabaja como mánager general del CD Estepona, se ha refugiado en su actividad profesional tras la prematura muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años. El pasado 16 de abril, la Federación Vizcaína de Fútbol anunció el fallecimiento en sus redes sociales, dando su máximo apoyo al que fuera jugador del Athletic durante 14 largas temporadas:

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero, miembro de nuestra federación y leyenda del Athletic Club. Queremos expresar nuestro cariño y nuestras condolencias a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros y difíciles", dijeron en un comunicado y, si bien nadie dio detalles sobre las causas de la muerte, algunas publicaciones aseguran que Landabaso padeció una larga enfermedad.

PUEDE INTERESARTE El hijo mayor de Rafa Nadal se vuelve viral al demostrar su talento como tenista: así peloteó con su padre en Madrid

El aplaudo de la afición del Estepona a Julen Guerrero

Aunque Julen no se ha pronunciado oficialmente sobre tan dura pérdida, sí que ha usado sus redes sociales para dar las gracias a los múltiples homenajes que se están haciendo en su nombre y en el de sus hijos. Más aún cuando su hijo varón, Julen Jon Guerrero, juega también en Getafe F.C. Un club que le dedicó cada gol en el partido que se jugó tras la muerte de su madre.

PUEDE INTERESARTE La cantante Gabrielle Carrington atropella a una influencer tras una pelea entre las dos: la madre de la víctima ruega por su vida

En su cuenta de Instagram, el exfutbolista ha mostrado su agradecimiento por el último homenaje que le dio en persona la afición del Estepona, que le dedicó un largo aplauso al verle sentado en la grada:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ovación a Julen Guerrero en Estepona tras el fallecimiento de su esposa hace algo más de una semana. El exfutbolista es el actual director general del equipo malagueño y la afición esteponera le aplaudió en el minuto 8' en el partido ante el Águilas", dice el tuit en el que se ha publicado el vídeo del momento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Guerrero ha compartido la publicación en sus stories, añadiendo: "Muchísimas gracias a todos. No hay palabras para describir lo vivido hoy". Una declaración similar a la que ya hizo cuando, tras el deceso de Elsa, el equipo para el que trabaja le dedicó su última victoria: "No tengo palabras, demasiadas emociones en tan poco tiempo. Muchísimas gracias equipo, sois muy grandes. Hoy la victoria era más necesaria que nunca, familia", dijo también entonces desde sus redes sociales.

Actualmente, Guerrero trabaja como mánager general del Club Deportivo Estepona. Asumió este cargo en diciembre de 2025 con el objetivo de profesionalizar la estructura del club malagueño, que compite en la Segunda Federación. Con Elsa estuvo casado durante 26 largos años y, fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijos, Karla y Julen Jon, que siguió los pasos de su padre en el mundo del fútbol.