Lidia González 21 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña los distintos looks que ha experimentado y confiesa el desastre que vivió con su pelo

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Sandra Barrios llega, una semana más, con un capítulo muy esperado por todos sus seguidores y dispuesta a sincerarse por completo. Después de hablar claro sobre su reconciliación sentimental con Juanpi, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su impactante cambio físico a través de imágenes de su adolescencia. La influencer se enfrenta así a su pasado y asegura que no se esconde a la hora de enseñar todo tipo de fotografías sobre cómo ha cambiado su aspecto a lo largo de los años. ¡Dale al play y no te pierdas ninguno de los detalles, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Vais a flipar porque parezco otra persona”, afirmando tajantemente la creadora de contenido. La influencer ha comentado, paso a paso, cómo ha cambiado apariencia según ha ido creciendo: “Cuando acabé la ESO, era mi peor etapa”. Sandra Barrios asegura que antes “era más feilla” y saca a la luz las fotografías de su pasado: desde cómo era de bebé, su adolescencia o instantes antes de viajar a República Dominicana.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha sincerado sobre su ruptura con José Luis, ha comentado los distintos looks que ha experimentado antes de su salto a la fama: “No sé en qué momento se me antojó ser Hannah Montana”. Concretamente, ha enseñado una imagen de uno de los momentos más desastrosos por los que pasó y de los que más se arrepiente: “Tenía el pelo negro lleno de parchetones rubios”.

Sandra Barrios confiesa el desastre que vivió con su pelo: “Estaba achicharrado”

En una época de su vida, Sandra Barrios decidió experimentar con su pelo como nunca lo había hecho antes; sin embargo, esta decisión tuvo graves consecuencias. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el desastre que vivió con su pelo y explica cómo consiguió solucionarlo. “Estaba achicharrado”, confiesa la creadora de contenido. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!