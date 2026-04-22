Lidia González 22 ABR 2026 - 15:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara el significado de todos sus tatuajes y muestra el que tiene por una persona muy importante

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Sandra Barrios ha desvelado los aspectos más desconocidos de su vida y ha querido explicar todos los detalles sobre algo que ha llamado mucho la atención entre sus seguidores. Después de hablar claro sobre su reconciliación sentimental con Juanpi, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña todos sus tatuajes. La influencer se sincera sobre todos sus secretos y confiesa si tiene alguno por Juanpi. ¡Dale al play y no te pierdas ninguno de los detalles, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tiene, en su cuerpo, un lienzo completo repleto de recuerdo que va a desvelar, en exclusiva, para todos sus seguidores. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, después de hablar de la afección que padece, desvela su significado oculto. Además, explica si alguno de estos es por el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer muestra el tatuaje que se hizo con una persona muy importante para ella y asegura: “No tengo planeado quitarme ninguno”.

Sandra Barrios desvela sus operaciones y retoques: su cambio físico

Sandra Barrios ha continuado desvelando los aspectos más desconocidos de su vida y ha aprovechado para sincerarse sobre uno de los temas por los que más le han preguntado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa todas sus operaciones y retoques estéticos. La influencer, que asegura que ha mejorado con los años, muestra imágenes de su gran cambio físico.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ desvela el desastre estético que sufrió

Sandra Barrios ha explicado cómo su rostro ha cambiado mucho con los años y lo contenta que está con algunos retoques que se ha hecho. Sin embargo, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del desastre estético que sufrió y explica el proceso que tuvo que seguir para solucionarlo.

Sus últimos retoques y el próximo que quiere hacerse

Sandra Barrios no solo ha hablado de las intervenciones que se realizó antes de viajar a República Dominicana, sino que ha querido actualizar por completo a sus seguidores. Por ello, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela sus últimos retoques estéticos. Además, la creadora de contenido ha confesado el próximo que quiere hacerse.

Sandra Barrios contesta a las críticas a su físico

Sandra Barrios ha recibido muchos comentarios negativos sobre su aspecto desde su salto a la fama y ha llegado a su límite. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ contesta a las críticas a su físico y no se corta a la hora de decir todo lo que piensa al respecto. Muy cansada de lo que tiene que leer, la influencer se sincera y se abre en canal. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!