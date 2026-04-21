Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, dan un importante paso en su relación: "Cuando encuentras a la persona indicada"
La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores una importante decisión que ha tomado junto a su novio Vicente
Adara Molinero atraviesa una de las etapas más dulces y estables de su vida. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha demostrado en varias ocasiones que su relación con Vicente Romero va viento en popa. Tras anunciar que se mudaban juntos, han querido compartir con sus seguidores un importante paso que han dado que marca un antes y un después.
Tras un largo recorrido mediático marcado por altibajos sentimentales, la ganadora de ‘GH VIP 7’ parece haber encontrado a su pareja ideal en Vicente. Es por ello que ha tomado una decisión muy importante para ella. A través de sus redes sociales, y con la emoción a flor de piel, la madrileña ha explicado que, a pesar de llevar ya un tiempo compartiendo techo, sentían que les faltaba algo más.
Adara ha desvelado que el gran paso que han dado ha sido “abrirse una cuenta bancaria juntos”. Un movimiento financiero que, para ellos, va mucho más allá de lo material. “Aunque parezca pequeño, para mí significa mucho. Es confianza, compromiso y sentir que seguimos construyendo una vida juntos”, ha relatado con total sinceridad.
Aunque pueda parecer un gesto simple, a la influencer le ha hecho mucha ilusión tomar esta decisión juntos. “Para muchos solo será una cuenta bancaria, pero a mí me emociona muchísimo porque nunca habíamos hecho algo así”, ha confesado a través de sus 'stories'. A pesar de que su relación ya era de lo más formal, Adara ha reconocido que este tipo de decisiones le aportan una seguridad extra.
“Ya vivíamos juntos, pero hay pasos que se sienten especiales”, ha admitido mientras se mostraba radiante ante la cámara. Tan importante ha sido para ellos este momento que no han dudado en festejarlo por todo lo alto: “Nos fuimos a celebrarlo”. En el video se los ve felices, compartiendo risas y comiendo en un restaurante italiano.
Su comunidad, que ha estado a su lado en todas las rupturas amorosas y la han visto sufrir mucho por amor, no ha podido alegrarse más por ella. “Me encanta verte tan feliz Adara, que disfrutéis”, le ha puesta una usuaria. “Ojalá te dure este amor guapa”, ha escrito otra. Y es que la creadora de contenido no puede estar más feliz y segura en su relación con el futbolista.