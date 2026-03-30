Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 16:20h.

Compartir







Borja y Luciana decidieron no acabar juntos la experiencia de 'Casados a primera vista': él explicó que sus sentimientos no habían ido más allá de la amistad y ella expresó que no quería tratar de convencerle de lo contrario. Pero en el último programa en directo le contaron a Carlos Sobera que habían estado viéndose y habían continuado con su amistad fuera de la experiencia. Ahora, unos vídeos suyos en Instagram han disparado los rumores de relación.

Los amigos de Ana y Luija han compartido en tan solo dos días cinco vídeos juntos desde Mallorca, isla a la que Borja se ha desplazado para acudir a la fiesta de cumpleaños de Luciana, que ha soplado las 30 velas de la tarta en un bonito evento al que también han acudido sus familiares y amigos.

En el primero de sus vídeos bailan al ritmo de una canción que habla de casarse y en el segundo imitan a Javi de Hoyos, que hizo varios vídeos hablando de su relación y comentando que les habían pillado juntos tras las grabaciones del programa. El tiktoker se ha tomado con humor la imitación y Luciana le ha dicho: "No se nos da bien esto de las imitaciones, Javi".

En el tercer vídeo muestran que él estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de ella y que estuvo celebrando junto a la familia y los amigos de ella. En el cuarto y en el quinto bailan, pero el comentario más significativo es el de Luciana en ese último vídeo y es que titula así su post: "Y comieron perdices".

Con sus vídeos y este comentario, los espectadores del programa han llegado a la conclusión de que estarían dándole una oportunidad a su matrimonio y otros muchos le han pedido a la enfermera que sea cauta si mantiene una relación con el empresario, recordándole que él dijo en muchas ocasiones en el programa que no se podría enamorar de ella porque solo la veía como una amiga.