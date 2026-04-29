El mensaje de Isabel Pantoja a una fan: "Te pareces a mi hija"

Isabel Pantoja se ha mostrado emocionada al conocer a una fan que le recuerda a su hija Isa Pi

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La gira latinoamericana de Isabel Pantoja no ha comenzado con el mejor pie. El concierto de la tonadillera en Perú tuvo problemas técnicos que hicieron que su voz no sonase bien, algo que hizo que la cantante se mostrase especialmente nerviosa.

Aunque las cosas no salieron como a ella le habrían gustado y son muchas las críticas que se han generado sobre este primer concierto, muchos de sus seguidores y seguidoras se mostraron felices por haber podido ver a su ídola en directo.

Pero ha habido un encuentro con una de sus fans que ha llamado especialmente la atención. 'Vamos a ver' ha emitido las imágenes de una Isabel Pantoja especialmente emocionada al conocer a una chica con cierto parecido físico a su hija Isa Pi.

El mensaje de Patricia Pardo a Isabel Pantoja: "Si le da un abrazo con tanta pasión a una fan porque se parece a su hija, se lo puede dar a ella"

Al ver las imágenes de este encuentro, la presentadora Patricia Pardo no ha podido evitar enviarle un mensaje a Isabel Pantoja: "Si le da un abrazo con tanta pasión a una fan porque se parece a su hija, se lo puede dar a ella", ha dicho.