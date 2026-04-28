Estela Grande utiliza una máscara de luz roja para la piel y explica sus beneficios

Natalia Sette 28 ABR 2026 - 19:33h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se pone en la cara diferente tipos de luces para tener una piel perfecta

Estela Grande se sincera sobre su postparto y desvela que tiene diástasis: en qué consiste y cómo tratarlo

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Estela Grande no solo se preocupa por el descanso de sus hijos con luz roja , sino que también ha integrado la tecnología de luz LED en su propia rutina de cuidado personal. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido compartir el secreto detrás de su piel radiante: una máscara de luz roja que se ha convertido en un imprescindible para ella.

Acostumbrada a compartir sus mejores tips sobre la maternidad , la influencer ha querido recomendar también algo para el cuidado de las mamás. “Siempre que me veis con la máscara de luz roja me preguntáis qué es y cómo se utiliza. Es una pasada, llevo mucho tiempo utilizándola”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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Estela comenzó a usar la máscara mucho antes de su embarazo y, tras un pequeño parón debido a la falta de tiempo por ser madre de dos, ha vuelto a ser constante: “Antes de estar embarazada, durante el embarazo y ahora estoy muy liada pero he vuelto a usarla porque los resultados son increíbles”. Según ha explicado la modelo, la función principal de esta tecnología es la estimulación celular.

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“Principalmente lo que hace es que potencia la producción de colágeno, así que va a disminuir las arrugas y las líneas finas”, ha afirmado. Pero este dispositivo no se limita solo al rejuvenecimiento; cuenta con una versatilidad que permite tratar diferentes cosas en la piel dependiendo del color de la luz. “El azul es para el acné, el rosita es para las manchas de la piel y el naranja es para iluminar”, ha detallado.

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A pesar de ser un tratamiento con una tecnología que anteriormente solo se encontraba en centros de estética, Estela destaca la facilidad de tenerlo en casa, aunque su precio no es apto para todos los bolsillos, pues alcanza la cifra de 924€. “Es un tratamiento profesional pero lo puedes hacer en casa, es muy cómodo, no lleva cable y se adapta a la forma de tu cara”, ha asegurado la expareja de Diego Matamoros.

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¿Qué dicen los expertos sobre la máscara LED?

Según dermatólogos y estudios de fotobiología, la terapia de luz de baja intensidad funciona a nivel mitocondrial. La luz roja penetra en las capas más profundas de la dermis, activando los fibroblastos responsables de generar colágeno y elastina. Esto ayuda no solo con las arrugas, sino también con la inflamación y la cicatrización.

Por otro lado, los expertos confirman que la luz azul tiene propiedades bactericidas que eliminan la bacteria ‘C. acnes’, responsable de los brotes de acné, mientras que la luz ámbar o naranja mejora la circulación linfática, aportando ese efecto de "buena cara" que menciona la influencer. No obstante, los especialistas advierten que para ver resultados reales hay que ser constantes, se debe utilizar al menos tres veces por semana, y asegurarse de que el dispositivo tenga la potencia adecuada.