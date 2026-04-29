Rocío Molina 29 ABR 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha reaparecido haciendo gala de su lado más sensual con su último posado

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Elsa Mateos, conocida por su participación en la decimonovena edición de 'Gran Hermano' y ser la primera expulsada de la casa de Guadalix de la Sierra, ha acaparado todas las miradas tras un posado explosivo que ha compartido en sus redes y una entrevista que ha concedido en 'Las mañanas de Onda Vasca'. La bilbaína se encuentra en una etapa muy plena, tal como se puede ver en estas imágenes recientes, después de haber pasado por momentos de gran inseguridad.

Tras su paso por el concurso que ella misma define que fue un punto de inflexión, la exconcursante de 'GH' derrocha ahora seguridad y amor propio y eso es lo que ha dejado reflejado en su perfil oficial de Instagram con su último y comentado posado. "Haciéndome la guapa", ha escrito y dejado constancia que se encuentra en "un muy buen momento personal" y su posado no ha pasado nada desapercibido para sus seguidores.

La vasca de 30 años ha sorprendido con un estilismo de un body de encaje negro con transparencias en unas instantáneas en blanco y negro y dejando ver que después de haber pasado por un proceso de estrés y de trabajar en su salud mental ha salido reforzada. "Me siento brutal y con una energía increíble, he vuelto a conectar conmigo, a reconocerme", ha admitido Elsa Mateos. Una opinión que también comparte su comunidad y que ha reflejado con infinidad de comentarios positivos.

"La más guapa de todo Bilbao", "espectacular", "bombonazo", "pibón", "no hace falta que te hagas la guapa porque ya lo eres", "estás impresionante", "más espectacular que nunca", son un ejemplo de los muchos piropos que ha recibido y que refuerzan que la bilbaína se encuentra en un buen momento. Después de conocer y hablar con naturalidad de su diagnóstico de alopecia androgénica, del que sigue su tratamiento, Elsa Mateos ha encontrado en la rutina deportiva y en su entorno, la fuerza necesaria para verse bien y de nuevo pisar con fuerza.

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La exconcursante de 'GH' no se arrepiente de los pasos que ha dado y aunque ahora está alejada de la televisión le gustaría participar en otros formatos como en 'Supervivientes', tal como ha confesado en esta entrevista acerca de esa meta que está pendiente y que le gustaría alcanzar.