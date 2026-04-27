Lidia González 27 ABR 2026 - 16:04h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles del trágico suceso que vivió su familia

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Ainhoa Gómez ha querido que todos sus seguidores la conozcan a fondo y, por ello, ha destapado algunos de los aspectos más desconocidos de su vida. Después de que Mar Ruiz se sincera sobre la ictiofobia que padeció durante años, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda la dura desaparición de su perra en su barco familiar. La influencer ha contado todos los detalles de este episodio que vivió y se abre en canal. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Desapareció por la noche y me lo contaron al día siguiente”, comienza explicando la creadora de contenido. La familia de la influencer fue a pasar el fin de semana con su perra en el barco y, después de un tiempo, se dieron cuenta de que ya no estaba. Aunque, en un principio, intentaron ocultarle la situación por si la encontraban, finalmente se lo comunicaron: “Fue una de las peores noticias de mi vida”.

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Ainhoa Gómez relata cómo fue este trágico suceso que vivió su familia y explica cómo les afectó: “Fueron unas horas en las que lo pasé fatal, no podía comer”. Después de que Mar Ruiz hable de la complicación que sufrió en su rinoplastia, la creadora de contenido cuenta todos los detalles de lo que sucedió y asegura tajantemente: “Fue el peor momento de mi vida”.

Ainhoa Gómez desvela cuánto mide realmente

Ainhoa Gómez ha querido despejar, de una vez por todas, una de las mayores preguntas que circulan sobre ella. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuánto mide realmente después de que se lo hayan preguntado en muchas ocasiones. La influencer admite que su altura es algo que llama mucho la atención, especialmente cuando ha estado rodeada de sus compañeras de edición: “Se nota un montón la diferencia”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en el capítulo completo disponible en Mediaset Infinity!