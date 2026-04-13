Muere la madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo, tras una larga enfermedad

Celia Molina 13 ABR 2026 - 09:59h.

La revista 'Hola' ha comunicado la muerte de Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, a la que la presentadora estaba muy unida

El funeral tendrá lugar este lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer

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La revista 'Hola' ha informado de la repentina muerte de Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, apenas un mes después de que la presentadora celebrara con ella su último cumpleaños. Según sus datos, Goyi será despedida este lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer, su pueblo natal de Toledo. Hasta el momento, no se han detallado las causas exactas del deceso, aunque 'Semana' asegura que Arévalo padeció tras "ha fallecido tras un tiempo delicado de salud", a la vez que otras cabeceras como 'Lecturas' o 'Jaleos' explicaban que había padecido una "larga enfermedad".

Este duro golpe ha tenido lugar pocas semanas después de que Carbonero mostrara una imagen de su madre junto a sus dos hijos, Martín y Lucas, sentados sobre la arena, frente al mar. Con esta foto, tomada en Oporto, felicitaba a Goyi por su último cumpleaños, junto a la frase: "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más".

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Su muerte también llega en un año que arrancó con muchas complicaciones de salud para Sara, tras ser ingresada a principios de 2026 en la isla de Lanzarote, donde se encontraba de vacaciones.

Goyi se mudó hace unos meses a la casa de Sara en Madrid

La presentadora acudió a urgencias tras sufrir un fuerte dolor abdominal, aunque, a día de hoy, todavía no se ha especificado el cuadro clínico que padeció. Al ser un problema en el abdomen, entre sus seguidores saltaron todas las alarmas, conscientes de el cáncer de ovarios que Sara sufrió hace unos años. Su entorno se vio entonces obligado a aclarar que la nueva enfermedad no tenía "nada que ver" con aquella patología y, once días después, fue dada de alta en el hospital y regresó a Madrid.

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En su primer declaración pública tras el ingreso, la periodista le dio las gracias tanto al padre de sus hijos, Iker Casillas, como a su madre, Goyi, por haber cuidado de sus hijos mientras ella recibía tratamiento médico. Esto nos da una idea de lo importante que era para Martín y Lucas la figura de su abuela y, mucho más, desde que ésta se mudó, hace unos meses, a vivir a la casa de su hija en Madrid.

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Según la revista 'Semana', la decisión de la mudanza se tomó en torno a los problemas de salud de la madre de Sara, pues así podía ser más fácilmente atendida por su hija. Por ello, "cerró" su vivienda de Corral de Almaguer y Goyi se concentró en su vida en la capital. Su entierro y funeral sí se desarrollarán, en cambio, en esta localidad, donde, esta tarde, acudirá su hija y todos los seres queridos que deja desolados tras su muerte.