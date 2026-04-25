Sara Carbonero ha llegado a primera hora de la mañana a la misa funeral arropada por su pareja Jota Cabrera

Los grandes apoyos de Sara Carbonero tras la pérdida de su madre: de su mejor amiga, a su hermana y su novio José Luis

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Sara Carbonero vive unos momentos difíciles tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, a los 66 años tras una larga enfermedad. La periodista le ha dado el último adiós en la localidad toledana de Corral de Almaguer. Según informa 'Diez Minutos', Carbonero ha llegado a primera hora de la mañana a la misa funeral arropada por su pareja Jota Cabrera y su amiga Isabel Jiménez.

Sara Carbonero ha aparecido seria y visiblemente afectada al funeral. Poco después ha llegado su hermana Irene acompañada de sus hijos. Tras la perdida de su madre, las dos han demostrado que su relación está más estrecha que nunca y ambas han querido compartir unas palabras para mostrar lo que supone esta pérdida para ellas. “En el día de tu partida, sabemos que una parte de nosotras se va contigo y una parte de ti se quedará en nuestros corazones para siempre”.

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"Te recordaremos siempre porque es la manera de que no te vayas jamás", aseguran las hermanas

En el mensaje han destacado la huella que ha dejado su madre en ellas: "Te recordaremos siempre porque es la manera de que no te vayas jamás. Tanto amas, tanto duele". Sara ha estado acompañada por sus dos hijos, Martín y Lucas, de 12 y 10 años. Vestidos con pantalones blancos y camisas azules, los pequeños han estado con su tía Irene e Isabel Jiménez, quien ha acudido también con sus dos hijos.

La periodista compartió una reflexión antes de acudir a la misa para expresar cómo estaba viviendo estos momentos: "El proceso más grande y difícil de una vida: sostenerse mientras los sostienes a ellos. Sostener, aun cuando tienes el corazón roto…”.

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Goyi, una mujer "dulce, generosa y fuerte"

Su madre Goyi Arévalo siempre vivió fuera de los focos mediáticos, un gesto que se ha visto reflejado también en el último adiós, ya que ha sido una ceremonia íntima y centrada en lo importante. Sara siempre la describió como “la mujer más dulce, generosa y fuerte”, alguien que representaba su “puerto seguro” y su “mar en calma”.

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Para Sara, su madre ha sido una pieza clave en su vida personal. Y ahora, ese refugio que representaba su madre se transforma en anhelo y recuerdos. Porque como ellas mismas dicen, el amor no desaparece, solo cambia de forma.